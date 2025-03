Con la sentenza numero 33 depositata oggi, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184 del 1983, che escludeva le persone singole dalla possibilità di adottare minori stranieri in situazione di abbandono. Secondo la Corte, tale esclusione violava i principi fondamentali contenuti negli articoli 2 e 117 della Costituzione italiana, in relazione all’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

L'esclusione delle persone singole e la violazione dei diritti

La Corte ha stabilito che la disciplina dell’adozione internazionale, che non consentiva alle persone singole di adottare minori stranieri, limitava in modo sproporzionato l’interesse della persona aspirante a diventare genitore, in contrasto con il principio di solidarietà sociale che dovrebbe caratterizzare l'adozione. La Corte ha sottolineato che l’interesse a diventare genitore rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va considerato nel contesto dell’interesse del minore.

Le persone singole idonee ad assicurare un ambiente stabile al minore

Pur dichiarando che spetta al giudice accertare la idoneità affettiva dell’aspirante genitore, la Corte ha rilevato che le persone singole, sebbene non possiedano automaticamente il diritto di adottare, sono idonee ad assicurare al minore un ambiente stabile e armonioso. Tale accertamento deve essere condotto tenendo conto anche della rete familiare di supporto dell’aspirante genitore, per garantire il benessere del minore.

Il divieto assoluto rischia di compromettere il diritto del minore

La Corte ha altresì osservato che, nell’attuale contesto sociale e giuridico, in cui le domande di adozione sono in calo, l’imposizione di un divieto assoluto alle persone singole rischia di compromettere la possibilità per i minori di essere accolti in un ambiente familiare stabile. Pertanto, la sentenza sottolinea la necessità di ampliare le opportunità di adozione per garantire il diritto del minore a una vita familiare serena.