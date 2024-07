La consigliera laica del Csm ed ex componente della sezione disciplinare Rosanna Natoli non si è presentata in procura a Roma dove era stata convocata per questa mattina. Tramite il suo difensore, l'avvocato Giuseppe Valentino, ha chiesto al pm titolare del fascicolo Fabrizio Tucci un rinvio dell'interrogatorio che verrà fissato successivamente. Le accuse contestate dai pm capitolini sono quelle di rivelazione di segreti d'ufficio e abuso d'ufficio.

Natoli, in quota Fdi, era stata registrata durante un suo incontro con il magistrato Maria Fascetto Sivillo, che era sotto procedimento disciplinare dopo essere stata condannata in primo grado. La registrazione dell'incontro era stata inviata alla procura di Roma da Palazzo dei Marescialli per la valutazione di eventuali profili penali.

Parallelamente nei giorni scorsi i pm romani hanno avviato un fascicolo modello 45, senza indagati né ipotesi di reato, dopo la denuncia presentata dall'avvocato Carlo Taormina, difensore di Fascetto Sivillo, in cui ipotizzava il falso contro la sezione disciplinare del Csm.