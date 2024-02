Il gip di Milano Luca Milani ha rigettato la proposta di patteggiamento a 4 anni per Ionut Bogdan Pasca, il 33enne romeno che il 17 luglio 2023, travolse e uccise Valentino Colia, il 15enne investito in bicicletta insieme all'amica A. L., ferita gravemente, a Garbagnate Milanese. Per il giudici la «pena da ultimo individuata» tra difesa e procura nei confronti dell'imputato «non è proporzionata alla gravità dei fatti e alla personalità del colpevole» in quanto «eccessivamente esigua». Ora il 33enne, assistito dall'avvocata Daniela Silvestri, affronterà come lui richiesto il giudizio abbreviato davanti a un altro giudice.

Secondo le indagini dei carabinieri e del pm Mauro Clerici quella sera Pasca andava a una velocità sostenuta superiore al limite quando con il furgone della ditta per cui lavorava mentre stava rincasando dopo essere stato a una festa con la moglie e i figli piccoli nella quale avrebbe bevuto. Nell'abitazione dove arrivare entro le 23 per via delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova ai servizi sociali ricevuta dopo una condanna per maltrattamenti e lesioni.