Un lastrone di vetro caduto nel corridoio del Ruolo Generale della sede di via Lepanto e il corto circuito che ha generato l'incendio presso la XVI sezione civile di Viale Giulio Cesare. «Gli accadimenti degli ultimi giorni ahimè non ci meravigliano affatto. La drammatica situazione degli uffici

giudiziari di Roma è cosa nota», denuncia, in una nota, l'Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego- Giustizia che sollecita «una riconoscimento urgente sulle due sedi del tribunale civile di Roma al fine di evidenziare tutte le criticita' esistenti e stilare un piano di interventi per la messa in

sicurezza degli uffici».

«L'amministrazione negli anni - si legge ancora - ha fatto finta di non vedere e a far finta di niente, nonostante le ripetute segnalazioni che questa organizzazione sindacale ha continuato a segnalare. Allagamenti, sporcizia, condizionamento estivo praticamente inesistente e chi più ne ha più ne metta... ma ora i fondi ci sono: il PNRR prevede degli ingenti stanziamenti per l'edilizia giudiziaria e l'amministrazione non può lasciare il tribunale piu' grande d' inaccettabile degrado».