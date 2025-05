«Finirà come a Bagnoli, se non si svuota l’altoforno». È una frase che il ministro Adolfo Urso pronuncia a Taranto quasi due settimane fa, sabato 10 maggio. È una frase drammatica ed evocativa nello stesso tempo. Intendeva dire, il responsabile delle “Imprese e del Made in Italy” – come si chiama, dal 2022, il dicastero dello Sviluppo economico – che se la Procura di Taranto non avesse autorizzato il “colaggio” dell’acciaio fuso dall’impianto ex Ilva di Taranto, quel gigante in grado di sfornare 2 milioni di tonnellate l’anno sarebbe diventato inservibile, e l’intera area siderurgica pugliese avrebbe fatto la fine del sito partenopeo, con analoghe conseguenze occupazionali, sociali e sistemiche.

E a Napoli l’altoforno si è spento nel 1991. Sono passati 34 anni, la piana di Bagnoli è una sterpaglia ingombrata da residuati dell’antico splendore industriale, la bonifica è un romanzo mai avveratosi e i posti di lavoro non se li ricorda più nessuno. Poi certo, la battuta di Urso può pure passare per un lapsus di disperato ottimismo, visto che nel 2027 a Napoli ci sarà la Coppa America e i team velistici si accamperanno proprio a Bagnoli, con il probabile, improvviso completamento della bonifica mai vista in 34 anni. Ma parliamo della vita di svariate generazioni trascorse nel nulla occupazionale. E c’è da augurarsi che non sia questo l’orizzonte a cui guarda il governo.

Ieri la battuta non si è risentita. Urso, il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano (di FdI come il ministro), la titolare del Lavoro Marina Calderone e il resto della delegazione governativa hanno incontrato i sindacati dell’ex Ilva a Palazzo Chigi. Hanno detto chiaro e tondo che con l’altoforno “Afo 1” divenuto ormai inservibile, dopo che i pm hanno negato il colaggio dell’acciaio fuso, si deve passare, dagli attuali 2.000 lavoratori in cassa integrazione, al raddoppio o quasi dell’ammortizzatore. Con un po’ di prepensionamenti, la soluzione che alle rappresentanze di operai e tecnici crea meno angoscia.

Se ne riparla lunedì alla ripresa del tavolo. Ma in quella battuta scappata a Urso sabato 10 maggio, e ancora nelle considerazioni ribadite dal ministro delle Imprese, sempre ieri, alla Camera, durante il question time, tracima altro: l’incendio del 7 maggio e il conseguente sequestro degli impianti ordinato dalla Procura di Taranto hanno «impedito necessari interventi di salvaguardia compromettendo l’altoforno», sostiene il rappresentante del governo, con il dimezzamento della «produzione prevista».

In effetti, quegli “interventi di salvaguardia” non sono stati autorizzati dalla magistratura. Né all’atto del sequestro, avvenuto giovedì 8 maggio, né nelle ore successive. Cosicché, sempre secondo la ricostruzione del ministero, l’altoforno è diventato un corpo unico fra strutture e contenuto: l’acciaio fuso e incandescente che andava colato si è invece raffreddato e solidificato. Ora l’impianto è inutilizzabile. Bisognerebbe farne saltare per aria una parte. Con costi impensabili. Tanto più se si considera che lo stop alla produzione richiederà in ogni caso, almeno in una prima fase, di destinare agli ammortizzatori sociali, e non agli investimenti produttivi, le risorse pubbliche. Già ampiamente impiegate in “Adi”, Acciaierie d’Italia, l’azienda in amministrazione straordinaria che attualmente gestisce il sito pugliese, nella speranza che gli Azeri di Baku Steel si convincano a rilevare tutto.