«Questa legge lascia il cittadino indifeso? Assolutamente, al contrario il cittadino danneggiato da un sindaco cattivo, con il processo penale non ha nessuna possibilità di essere soddisfatto», mentre impugnando davanti al giudice amministrativo, cioè il Tar e chiedendo «l'annullamento dell'atto, con il risarcimento del danno, un cittadino danneggiato è molto più interessato ad avere l'annullamento dell'atto e 500.000 euro di risarcimento piuttosto che costituirsi parte civile in un processo futuro e incerto che alla fine non accadrà nulla». Lo assicura Carlo Nordio, ministro della Giustizia parlando con i giornalisti in Senato, parlando dell''abolizione del reato d'ufficio.