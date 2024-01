“Siamo rimasti tutti colpiti da ciò che è successo ieri, anche se llaria aveva già raccontato come veniva trasportata in tribunale. Con le catene, tirata dalle guardie penitenziarie in tenuta anti sommossa. Ilaria è forte, cerca di reagire. Sorrideva perché per la prima volta ha visto gli amici, i genitori. Ha visto me. Io non sono mai riuscito a ottenere prima un colloquio con lei”. Lo ha detto a "The Breakfast Club" su Radio Capital, Eugenio Losco, avvocato di Ilaria Salis, la 39enne detenuta da febbraio in un carcere a Budapest, accusata di aver aggredito due militanti neonazisti durante una manifestazione.

“Il problema è che l'udienza è stata spostata a maggio, si è parlato anche di udienze a ottobre. C'è il rischio che questo processo non finisca entro il 2024. E per il momento è stata confermata la sua custodia cautelare in carcere fino alla fine del processo di primo grado. È inaccettabile”, denuncia l'avvocato Losco che aggiunge: “le condizioni nel carcere continuano a essere disumane e degradanti. Non rispettano le normative europee. Ilaria ci ha confermato ieri che continuano a esserci scarafaggi nella cella dove dorme, cimici nel letto e topi negli spazi comuni. Ha solo un'ora d'aria al giorno, in un cortile minuscolo e con sopra una grata”.

“Noi è da mesi che chiediamo un intervento del governo italiano - continua l'avvocato di Ilaria Salis - il tempo degli appelli è finito. Abbiamo bisogno dell'aiuto del governo per riportarla a casa e si può fare: le normative europee consentono a una persona che appartiene alla comunità europea di avere i domiciliari nel suo paese di residenza. E per questo ci vuole un intervento del governo che assicuri alle autorità ungheresi che verranno fatti i dovuti controlli per evitare quel pericolo di fuga che l'Ungheria continua a sostenere. Io sono molto preoccupato - ammette Losco - confido nell'intervento ministeriale. Ma la palla ora è in mano al tribunale ungherese che ha dimostrato una durezza estrema”.