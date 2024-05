Il messaggio inviato da Bradley Pike, il fratello di Dale Pike, l'uomo ucciso da Chico Forti secondo la giustizia americana, alla madre di Chico Forti è stato mostrato nel corso della puntata di 'Quarto Grado', in onda questa sera su Retequattro. Ora che Forti è rientrato in Italia, Bradley ha voluto esprimere la propria solidarietà alla famiglia, in particolare alla madre del 65enne trentino.

Questo il messaggio recapitato ieri alla signora Maria Loner: «Come vi ho detto, vi sarei molto grato se poteste far arrivare questo messaggio alla mamma di Chico: “Sono davvero molto felice che sia finalmente riuscita a rivedere suo figlio dopo tutti questi anni e dopo le tragedie e il lutto con cui entrambe le nostre famiglie hanno dovuto fare i conti negli ultimi ventisei anni. La cosa più crudele che si possa infliggere a una persona, specialmente se è madre, è separarla dal proprio figlio, indipendentemente dalle sue azioni. Mi auguro di poterci ritrovare e piangere insieme le vite sprecate/perdute, pensando a quello che avrebbero potuto essere se tutta questa storia non fosse avvenuta. Si rassereni ora e si goda la prossimità di Chico, sperando che un giorno riusciate a sedervi a tavola insieme a tutti i vostri cari e guardare negli occhi i vostri figli, lavorando e pregando affinché possano vivere in un mondo più giusto”».

Come inizia la lettera scritta dal fratello di Dale Pike

«Chico è innocente. Chiedo l'immediato rilascio di Chico Forti». Inizia così la lettera di Bradley Pike, fratello di Dale. Chico Forti negli Stati Uniti d'America è stato condannato all'ergastolo e finora ha scontato 24 anni di carcere prima del rientro in Italia. La famiglia della vittima ha voluto esprimere la propria solidarietà alla madre 96enne dell'imprenditore trentino che ora è detenuto nel carcere di Verona. Forti si è sempre dichiarato estraneo al delitto di Dale Pike con cui era in trattativa per acquistare un resort di Ibiza dove Freddie Mercury aveva festeggiato i 41 anni.