La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta odierna, ha deliberato di proporre al Plenum le seguenti nomine (incarichi direttivi e semi direttivi) votate all’unanimità dei presenti: nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, dott. Giovanni Bombardieri (assente Mirenda); nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, dott. Maurizio Romanelli (assente Mirenda); nuovo di Avvocato Generale Corte di Appello di Catania, dott. Angelo Busacca (assente Mirenda); nuovo di Avvocato Generale Corte di Appello di Venezia, dott. Nicola Proto (assente Mirenda); nuovo Presidente di Sezione della Corte di Appello di Trieste, dott. Arturo Picciotto (assente Mirenda).

Per quanto riguarda gli uffici direttivi e semi-direttivi non votati all'unanimità, le decisioni sono: uovo di Avvocato Generale Corte di Appello di Palermo: 4 voti (Bianchini, Mazzola, D’Auria e E. Carbone) per il dott. Sergio Barbiera e 1 voto (Cosentino) per la dott.ssa Roberta Buzzolani (assente Mirenda).