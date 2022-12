PHOTO



Il Csm ha deciso. Sospensione dalle funzioni e dallo stipendio. Il collegio disciplinare del Csm ha deciso così in merito alla vicenda che vedeva coinvolto l’ex presidente dell’Anm (Associazione nazionale magistrati) Luca Palamara. Il magistrato è indagato per corruzione in merito al cosiddetto scandalo delle nomine . Accolta così la richiesta del procuratore generale Riccardo Fuzio. Quest' ultimo è finito anche lui nell’inchiesta in quanto avrebbe rivelato, proprio a Palamara, l’avvio di un’indagine su di lui.Intanto ieri il Consiglio superiore della magistratura aveva trasferito Palamara (su sua richiesta) per non incorrere in una procedura d’ufficio per incompatibilità