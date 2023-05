Il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ha dato il via libera all'acquisto dell'immobile di via Flaminia 189, a Roma, dove si trovano gli uffici del Tar Lazio, concludendo un procedimento che si protraeva da molti anni. Grazie al coordinamento del presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, il Consiglio di presidenza, dopo un'accurata istruttoria svolta con l'Agenzia del Demanio - che, si spiega in una nota di Palazzo Spada, ha constatato la congruità del prezzo e ha verificato l'impossibilità di trovare altre soluzioni confacenti - ha autorizzato l'acquisto dell'immobile, per il quale, quindi, non saranno più pagati corrispettivi per la sua utilizzazione, con conseguente risparmio di spesa corrente. Si pone fine così - conclude la nota - a una «situazione di incertezza per il personale di segreteria e di magistratura e per gli avvocati, che avevano più volte manifestato la preoccupazione per un eventuale cambio della sede».