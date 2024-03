Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha ricevuto ieri a Milano il Sigillo di San Gerolamo, il riconoscimento che l’Ordine degli Avvocati di Milano conferisce annualmente alle personalità che si sono distinte nel panorama della Giustizia.

L’anno trascorso ha segnato un importante obiettivo: l’assegnazione a Milano della terza sede del Tribunale Unificato dei Brevetti, che sarà pienamente operativo dal prossimo giugno. Un risultato che ha visto l’impegno e il lavoro diplomatico di istituzioni nazionali e territoriali riunite nel Tavolo Tecnico interistituzionale. «Il tribunale unificato dei brevetti è una grande vittoria per l’Italia e soprattutto per Milano che è la punta di diamante della giurisdizione italiana» ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

«Uno straordinario risultato “di sistema” per la nostra città, per l’Ordine degli Avvocati di Milano, per l’intera Avvocatura italiana e per il Paese. – ha commentato il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano Antonino La Lumia - Oggi questa opportunità è una realtà sempre più operativa: abbiamo dimostrato di essere in grado di cogliere questa ulteriore sfida e continueremo a fornire il nostro contributo, in ogni fase, con tutte le nostre energie. L’Avvocatura rinnova oggi la propria disponibilità ad essere parte essenziale di questo percorso».