«Ragioni ce ne sono, errori la Giustizia ne compie. Io, nonostante i mestieri che ho fatto, non mi sono mai addentrato nelle tecnicalità delle varie riforme della giustizia. Io so una cosa, Dio benedica il fatto che abbiamo 7-8.000 giudici che dipendono soltanto dalla legge e non da altri. Questo è davvero un fattore essenziali di garanzia di cui abbiamo bisogno». Così Giuliano Amato a Che Tempo che fa sulla possibile riforma della giustizia. «Poi a volte fanno degli errori, a volte se li vanno cercare, a volte amano le costruzioni teoriche più che le prove che vengono dai fatti ma io sono affezionato al nostro sistema. Che abbia bisogno di riforme è possibile ma fondamentalmente le caratteristiche che ha dovrebbero rimanere. Giudicatemi pure un conservatore».