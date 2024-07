Giovanni Toti potrebbe a breve essere libero. La Procura di Genova ha fornito alla gip Paola Faggioni i pareri sulle richieste di revoca dei domiciliari presentate dal legale dell'ex presidente della Regione Liguria e da quelli dell'imprenditore portuale Aldo Spinelli.

Il parere nei confronti della richiesta per Toti, secondo quanto trapela, è favorevole alla liberazione; per il secondo, invece, si dovrebbe confermare il no. Ma dai pm al momento vige il massimo riserbo. Non si esclude un pronunciamento del gip già domani.