La Corte federale di giustizia tedesca ha confermato la condanna a due anni di reclusione con sospensione della pena per Irmgard F., 99 anni, che fu segretaria nel campo di concentramento nazista di Stutthof vicino a Danzica in Polonia. La donna era stata condannata nel dicembre del 2022 dal tribunale regionale di Itzehoe dopo essere stata riconosciuta colpevole di complicità nell'omicidio di 10.505 persone tra il giugno 1943 e l'aprile 1945. Il processo contro Irmgard F. potrebbe essere l'ultimo in Germania per crimini dell'era nazista.

L'imputata lavorava come dattilografa nell'ufficio del comandante di Stutthoff quando aveva 18 o 19 anni. Gli avvocati difensori di Irmgard F. avevano presentato ricorso affermando che non si poteva dimostrare che la donna sapesse cosa stava accadendo nel campo di concentramento o che avesse agito con cognizione di causa. Secondo gli archivi Arolsen, tra il 1939 e il 1945 nel campo di concentramento di Stutthof e nelle sue 39 strutture satellite furono internate circa 110mila persone provenienti da 28 paesi. Quasi 65mila non sopravvissero.