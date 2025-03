La giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli ha accolto le richieste della Procura sull'incidente probatorio - fissato per il prossimo 9 aprile - relative ad Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Delitto avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l'allora fidanzato Alberto Stasi.

La giudice ha nominato come perito Emiliano Giardina, già noto per essersi occupato di altri casi mediatici come l'omicidio di Yara Gambirasio, il quale giurerà il prossimo 9 aprile, udienza fissata per il conferimento dell'incarico. Perito e consulenti delle parti - ossia di Sempio, della famiglia Poggi e di Alberto Stasi - dovranno "compiere nuovamente la valutazione relativa alla utilizzabilità del profilo genetico estratto dal materiale biologico rinvenuto sotto le unghie della vittima; estrarre il profilo genetico dal materiale biologico prelevato da Andrea Sempio il 13 marzo 2025; procedere alla valutazione della compatibilità del profilo genetico estratto dal materiale biologico rinvenuto sotto le unghie della vittima con quello dell'odierno indagato da parte di terzo esperto".

E ancora - secondo l'atto in possesso dell'Adnkronos "comparare il profilo genetico dell'indagato Andrea Sempio con quelli eventualmente estraibili dai 'para-adesivi' delle impronte rinvenute sulla scena del crimine e sugli oggetti analizzati presso i laboratori del Ris di Parma; comparare il profilo genetico dell'indagato con quelli estraibili dai campioni e reperti ancora presenti presso l'Istituto Unità Medicina Legale dell'Università di Pavia non analizzati o che, a seguito di analisi hanno fornito un esito dubbio o inconclusivo". Comparazione che avverrà tra la traccia genetica di Sempio, ma anche con quella di Stasi e di tutti i componenti maschili - parenti e non - che frequentavano casa Poggi.