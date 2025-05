L’avvocata Angela Taccia ha sporto denuncia presso i carabinieri di Abbiategrasso dopo aver ricevuto gravi minacce di morte via email legate alla sua attività professionale. Taccia è la legale di Andrea Sempio, coinvolto nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, un caso che da anni suscita grande attenzione mediatica.

Secondo quanto appreso dall’Agi, la minaccia più recente è arrivata poche ore fa sotto forma di un messaggio di posta elettronica dal contenuto inequivocabile: l’autore afferma la volontà di uccidere sia Taccia che il suo assistito, sostenendo con convinzione la colpevolezza di Sempio. A rendere ancora più inquietante il contenuto della comunicazione, due ulteriori email dello stesso mittente, alle quali è stata allegata una fotografia raffigurante un fucile a pompa e altri oggetti contundenti, come pinze e martelli – chiara rappresentazione dell’intento minaccioso.

«Sembra che la situazione stia sfuggendo di mano. Questo clima d’odio deve finire, non è accettabile», ha dichiarato l’avvocata Giada Bocellari, difensore storico di Alberto Stasi – già condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi – esprimendo solidarietà alla collega Taccia insieme all’altro legale di Stasi, Antonio De Rensis. «Siamo molto dispiaciuti ed esprimiamo la massima vicinanza alla collega. È fondamentale che il diritto alla difesa sia tutelato, sempre».

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per risalire all’identità del mittente e valutare la credibilità delle minacce. Intanto cresce la preoccupazione per l’escalation di violenza verbale e intimidazioni che, ancora una volta, travolge chi esercita il diritto e il dovere della difesa in un processo.