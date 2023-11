Il ministro della Giustizia francese Eric Dupond-Moretti è stato assolto dall'accusa di conflitto d'interessi dalla Corte di giustizia della Repubblica. Una sentenza accolta con sollievo dal diretto interessato, che si giocava la carriera politica, dall'esecutivo e dall'Eliseo, mentre circolavano voci di un imminente rimpasto di governo, in caso di condanna del Guardasigilli.

“È accertato che in nessun momento la sua intenzione è stata orientata all'esistenza di un conflitto di interessi, nemmeno da parte dell'Alta Autorità per la Trasparenza della Vita Pubblica (...). In assenza di caratterizzazione dell'elemento morale, l'infrazione non costituisce reato. In conseguenza di ciò il signor Dupond-Moretti è dichiarato non colpevole e viene assolto”, recita il pronunciamento. La decisione della Corte di Giustizia è giunta al termine di una procedura giudiziaria durata tre anni, due settimane di processo e dieci giorni di attesa della sentenza.

Dupond-Moretti veniva sospettato di aver approfittato della sua carica per vendicarsi di quattro magistrati nei confronti dei quali ha fatto aprire indagini amministrative, col rischio di sanzioni. I diretti interessati sono stati il giudice di Montecarlo, Edouard Levrault, e tre magistrati della Procura finanziaria nazionale, finiti nel 'mirino' del ministro tra luglio e settembre 2020, nei primi mesi del suo ingresso nel governo. Tre sindacati dei magistrati avevano allora denunciato i fatti e sporto denuncia davanti all'apposita commissione della Corte di Giustizia della Repubblica.

Dopo udienze spesso burrascose in cui sono intervenuti 21 testimoni, tra cui esponenti dell'alta magistratura, il pubblico ministero ha chiesto contro l'attuale ministro della Giustizia una detenzione di un anno con sospensione della pena, accompagnata da un provvedimento di ineleggibilità. Assolto, Dupond-Moretti è uscito dalla porta principale della Prima Camera Civile del Tribunale, sull'Isola della Cité a Parigi. Il pubblico ministero può però ricorrere in Cassazione entro martedì prossimo. Se necessario, un'udienza dell'assemblea plenaria della Corte suprema si svolgerà entro tre mesi ed un eventuale nuovo processo si terrà presso la Corte di Giustizia della Repubblica, ma con nuove componenti.

Dopo il sospiro di sollievo per Dupond-Moretti, c'è attesa per la sorte del ministro del Lavoro Olivier Dussopt, accusato di favoritismo nell'attribuzione di un mercato pubblico nel settore dell'acqua. A processo davanti alla procura finanziaria nazionale, contro di lui è stata richiesta una condanna a una pena detentiva di 10 mesi e una multa da 15 mila euro. I fatti risalgono al 2009, quando Dussopt era sindaco della citta' di Annonay.