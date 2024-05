Tutto in poche ore. I comunicati di fuoco delle correnti contro la riforma. Il cambio di strategia di Carlo Nordio. La sua presenza al congresso Anm, prima esclusa e ora prevista. Fino all’appuntamento clou con il “sindacato” dei giudici, fissato per oggi alle 16. Ordine del giorno: la grande riforma costituzionale della giustizia, appunto. Un piatto forte. Una sfida delicatissima.

Proprio l’ambizione e la portata del progetto, concordato venerdì scorso nel maxivertice a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, vietano all’Esecutivo e al guardasigilli in particolare di procedere “inaudita altera parte”. Cioè, di scrivere nero il ddl costituzionale sulla magistratura senza ascoltare i magistrati. Il dialogo fin dove possibile ci sarà. E sarà inaugurato oggi a via Arenula. Non sarà un incontro di cortesia. Si tratta del primo passo di un percorso studiato. Che ha una logica e un obiettivo. La logica è stata chiarita innanzitutto dalla premier venerdì: la riforma della giustizia va fatta ma non deve trasformarsi nell’innesco di una guerra fra governo e magistrati come invece avvenne a inizio anni Duemila con Silvio Berlusconi. L’idea è innanzitutto della presidente del Consiglio, ma è pienamente condivisa da Nordio. Il quale ha ben chiara una sottile ma decisiva distinzione: il grande ddl costituzionale sulla magistratura, a partire dalla separazione delle carriere, è anche il traguardo a cui punta, legittimamente, un partito della maggioranza, Forza Italia, ma non per questo l’obiettivo va perseguito con le logiche della lotta politica, che altrimenti rischierebbero di complicare l’intero cammino dell’Esecutivo. Non si può confondere, in altre parole, l’interesse di un azionista dell’alleanza di governo con la stabilità cara innanzitutto alla premier. In realtà, lo sa bene anche il numero due di via Arenula, Francesco Paolo Sisto, massimo esponente in materia di giustizia del partito di Antonio Tajani: riforma sì, ma niente guerra.

Ed ecco spiegato l’incontro che Nordio, Sisto, i due sottosegretario Andrea Delmastro (FdI) e Andrea Ostellari (Lega) e i più alti dirigenti del ministero della Giustizia avranno oggi alle 16 con la giunta Anm guidata da Giuseppe Santalucia. Verrà chiarita l’intenzione di basare sul dialogo i prossimi passi verso la riforma, in modo da trovare, nei limiti del possibile, sintesi sui tre pilastri del progetto: la separazione delle carriere, appunto, il sorteggio temperato per l’elezione dei togati al Csm e, last but non the least, l’Alta Corte per la “giustizia domestica” di tutte le magistrature. Sintesi è una bella parola. Realizzarla sarà arduo. La separazione, tanto per cominciare: la linea dell’Anm è stata declinata, con parole diverse, nei comunicati diffusi stamattina da Magistratura indipendente e Unicost, i gruppi moderati dell’associazione. «Forte preoccupazione e ferma contrarietà» all’intero progetto, nel primo caso; addirittura una «mobilitazione di tutta la base della magistratura per scongiurare riforme che potrebbero farci scivolare verso regimi non democratici», nel caso di Unicost, la corrente che pure sarebbe il baricentro, l’espressione di un “centrismo” comunque “moderato” all’interno dell’associazionismo giudiziario. Parole forti, seppur non del tutto nuove. È nuova invece, la strategia di Meloni e Nordio: non puoi pensare di convincere la magistratura associata a esultare per il “divorzio” tra giudici e pm, ma puoi almeno rassicurarla sulla volontà di non trasformare la grande riforma in un appiattimento dei pm sotto l’Esecutivo. E sarà proprio quersto il punto sul quale oggi Nordio, Sisto, Ostellari, Delmastro e il resto della prima linea ministeriale più insisteranno con la delegazione guidata da Santalucia: potete restare contrari alla separazione, ma non dovrete assolutamente temere una deriva pericolosa per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura requirente.