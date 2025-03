A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia riapre il caso e indaga Andrea Sempio per concorso in omicidio. Un’inchiesta che potrebbe riscrivere la storia di uno dei delitti più controversi della cronaca italiana. Lo scrive il Corriere della Sera.

Chiara Poggi, 26 anni, fu trovata morta il 13 agosto 2007 nella sua casa di Garlasco. Per quel delitto, nel 2015, è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere il fidanzato Alberto Stasi, che oggi si trova recluso nel carcere di Bollate.

Ora, però, un nuovo sviluppo potrebbe cambiare tutto: gli inquirenti hanno individuato un DNA sulla scena del crimine che non appartiene a Stasi, ma a Andrea Sempio, oggi 37enne, all’epoca amico del fratello di Chiara.

Il DNA sulle unghie di Chiara: la prova decisiva?

Secondo la Procura di Pavia, il DNA trovato sulle unghie della vittima è perfettamente utilizzabile a fini giuridici e non appartiene a Stasi. Già nel 2016, la difesa di Stasi aveva presentato una perizia genetica che individuava Sempio come possibile soggetto ignoto, ma la richiesta di riapertura del caso fu archiviata.

Le nuove indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinate dal procuratore Fabio Napoleone e dall’aggiunto Stefano Civardi, hanno però dimostrato che quel campione di DNA è valido e compatibile con quello di Sempio.

Per questo motivo, la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura, ordinando la riapertura del caso e nuove indagini su Sempio.

Un nuovo scenario: Stasi ha ucciso con un complice?

L’inchiesta non annulla automaticamente la condanna di Stasi, ma apre la strada a una possibile revisione del processo. Gli inquirenti stanno ora valutando un’ipotesi alternativa: se Stasi è colpevole, potrebbe aver agito con un complice.

Un innocente in carcere da 10 anni e un assassino ancora in libertà? È la domanda che ora si pongono magistrati e difensori. Il caso di Garlasco ha avuto un iter processuale complesso e controverso. Stasi era stato assolto due volte in primo grado e in Appello, ma la Cassazione aveva poi ordinato un nuovo processo che portò alla condanna a 16 anni di reclusione.

Nel 2016, quando la difesa di Stasi provò a riaprire il caso su Sempio, la famiglia di Chiara Poggi si oppose con fermezza, definendo la pista alternativa una "speculazione sul loro dolore". Ora, però, è la stessa Procura di Pavia a fare il nome di Sempio, in modo autonomo e indipendente dalla difesa di Stasi.