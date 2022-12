«Retroattiva ed ingiusta: la cosiddetta “spazzacorrotti” è una legge pensata male e scritta peggio, una somma di errori e di orrori che sta già generando molti dubbi e incertezze interpretative. E’ necessario rimetterci mano al più presto, e per questo motivo assieme ad alcuni colleghi del gruppo di Forza Italia ho depositato una proposta di legge che mi auguro possa essere discussa e approvata al più presto».

Lo afferma in una nota Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia e membro della commissione Giustizia, primo firmatario di una proposta di legge sottoscritta anche dai senatori di Forza Italia Luigi Vitali, Giacomo Caliendo, Fiammetta Modena, Alessandrina Lonardo, Massimo Mallegni.

«Pensata male perché equipara i condannati per reati contro la Pubblica amministrazione a coloro che hanno subito condanne per terrorismo, eversione, associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, escludendo i ‘ colletti bianchi’ dal beneficio delle misure alternative alla detenzione. Scritta peggio perché non prevede uno sbarramento temporale all’operatività della norma rendendo possibile un’applicazione di fatto retroattiva», prosegue il senatore azzurro. «Sotto diverso profilo non mancano dubbi neanche sulla norma che parrebbe equiparare le associazioni ai partiti politici, imponendo i divieti e gli obblighi previsti per questi ultimi, con buona pace del terzo settore».