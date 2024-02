In Parlamento «ci stiamo impegnando per ribaltare quella legislazione giustizialista che, negli ultimi anni, ha messo al centro del sistema giustizia la pubblica accusa, punendo la difesa e gli imputati. Stiamo cercando, e ci riusciremo, di normare il sequestro dei telefonini, che contengono la vita di tutti noi». Lo ha detto il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia, Pierantonio Zanettin. «La settimana prossima voteremo gli emendamenti alla mia proposta di legge, in base alla quale per il sequestro non basterà più il Pm, ma dovrà essere il Gip a dare l'autorizzazione», ha aggiunto.

«Poi bisognerà fare una selezione del contenuto, stabilendo ciò che è penalmente rilevante sulla base di parole chiave», ha aggiunto. «Infine, un tema che mi sta particolarmente a cuore è quello del sorteggio per l'elezione dei componenti togati del Csm, così da tagliare le unghie alle correnti. Su questo tema c'è uno scontro violentissimo con la magistratura organizzata, ma io credo che questo governo sia in grado di ottenere un risultato importante, dal valore politico così pregnante. Tante volte si è detto che l'Italia è la culla del diritto. Qualcuno dice che, a furia di essere cullato, il bambino si è addormentato. Ecco, il compito di Forza Italia è risvegliarlo», ha concluso Zanettin.