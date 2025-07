Il fatto non sussiste. Crolla clamorosamente il processo sui presunti affidi illeciti in Val d’Enza, dove l’accusa porta a casa tre condanne minime, pena sospesa, per reati secondari. Non esisteva un sistema, non esistevano i ladri di bambini e per sei anni i Servizi sociali e gli psicologi che hanno operato in Val d’Enza sono rimasti sulla graticola inutilmente. Per reati che, nella quasi totalità dei casi, non sono mai stati commessi

La pm Valentina Salvi aveva chiesto condanne per 73 anni complessivi di carcere. La richiesta più alta - 15 anni e mezzo di carcere - era quella avanzata nei confronti dell’ex responsabile del Servizio sociale Federica Anghinolfi. Undici anni, invece, sono stati chiesti per l’assistente sociale Francesco Monopoli, altro grande protagonista del processo, mentre per la psicoterapeuta Nadia Bolognini sono stati invocati otto anni e tre mesi. Diverse le richieste di assoluzione per singoli capi d’imputazione, ma nel complesso, secondo la pm Valentina Salvi, le accuse avrebbero retto: nonostante le difese abbiano rinunciato praticamente a tutti i testi, sostenendo l’assoluta debacle dell’accusa a causa di testimoni contraddittori o addirittura potenzialmente imputabili, per l’ufficio di procura ci sarebbero prove su prove dei fatti contestati. Le accuse contestate erano, a vario titolo, quelle di frode processuale, depistaggio, abuso d’ufficio, maltrattamento su minori, lesioni gravissime, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione, peculato d’uso.

Secondo Salvi, i minori coinvolti in questo processo - sei casi in tutto - sarebbero stati «sradicati dal proprio contesto familiare», tenuti per anni lontani dalle famiglie e convinti di essere stati «abusati sessualmente dai propri genitori e, in alcuni casi, di essere stati anche mercificati». Insomma, in loro sarebbero stati instillati «falsi ricordi», cosa che la difesa ha meticolosamente tentato di smentire portando in aula ampia letteratura scientifica che dimostra come ciò non sia possibile nel caso di eventi così traumatici come gli abusi sessuali. Per la pm, però, la mente dei bambini sarebbe stata «devastata», insinuando il dubbio di abusi «attraverso le modalità inducenti, suggerenti, suggestive» della psicoterapia di Bolognini. E la «cristallizzazione del falso ricordo» sarebbe stata possibile anche attraverso la «macchinetta magica», ovvero quel Neurotek ampiamente utilizzato nell’ambito dell’Emdr e spacciato per elettroshock che perfino secondo il consulente dell’accusa è incapace di provocare danni sulle persone. «Quei falsi ricordi», una volta «introdotti nella mente e nella memoria dei piccoli pazienti - ha sottolineato Salvi durante la requisitoria sostenendo l’accusa di lesioni - portano alle stesse conseguenze che avremmo se quei fatti storici si fossero effettivamente verificati».

Per Salvi, dunque, si tratterebbe di «un sistema complessivamente illecito», nel quale «Bolognini, Monopoli e Anghinolfi hanno distrutto volontariamente le figure parentali». Per la pm i Servizi sociali erano fermamente convinti dell’esistenza di abusi e agivano sistematicamente per ristabilire una loro forma di giustizia. Ma l’affido sarebbe stato anche una questione “politica”, con l’obiettivo di favorire coppie omosessuali (sebbene a processo vi fosse una sola coppia). Questo avrebbe portato a piegare a suo dire dolosamente la normativa vigente, eludendo il limite di 24 mesi previsto per l’affido e mantenendo i minori a carico dell’ente locale.

Il caso esplose il 27 giugno 2019 con l’inchiesta “Angeli e Demoni”, che conteneva tutti gli ingredienti giusti per dar vita ad un film horror: disegni di bambini falsificati, padri e madri dipinti come mostri, scene di violenza simulata con travestimenti, regali e lettere d’affetto tenuti nascosti. Una vera e propria manipolazione su bambini dai 6 agli 11 anni, con un unico tremendo obiettivo: togliere decine di ragazzi ai propri genitori per affidarli ad altri, per guadagnare soldi in cure private e corsi di formazione. Un quadro raccapricciante nel quale la fake news dell’elettroshock fece da apripista a sei anni di gogna. Ventisette le persone inizialmente coinvolte nell’inchiesta, tra le quali l’allora sindaco Pd di Bibbiano Andrea Carletti, accusato di abuso d’ufficio, ma dipinto come il motore al centro di un meccanismo infernale. Carletti, inizialmente finito ai domiciliari, è stato prosciolto dopo l’abolizione del reato, contestato per l’assegnazione dei locali del centro “La Cura”, luogo dove la onlus “Hansel e Gretel” svolgeva le psicoterapie. Uomo simbolo dell’inchiesta il fondatore della onlus, Claudio Foti, che secondo l’accusa avrebbe generato un disturbo borderline in una paziente 17enne con la propria psicoterapia. Una tesi crollata sotto il peso delle prove: dopo una prima condanna a 4 anni in abbreviato, infatti, lo psicoterapeuta è stato assolto in appello, assoluzione confermata in Cassazione. E quella sentenza ha assestato un primo colpo all’inchiesta, sancendo l’assenza di una base scientifica a sostegno delle accuse di lesioni, rispetto alle quali non era stato provato nessun nesso causale.

A far scattare l’inchiesta alla fine dell’estate del 2018, quella che gli inquirenti definirono una anomala escalation di denunce da parte dei servizi sociali, che ipotizzavano abusi sessuali e violenze ai minori da parte dei genitori. Inchieste che era stata la stessa pm Salvi, nella maggior parte dei casi, ad archiviare, ipotizzando che fossero frutto di false denunce costruite a tavolino dai Servizi per ottenere allontanamenti non necessari.

Al vertice di questa macchina infernale, secondo l’accusa, ci sarebbero stati Anghinolfi (difesa da Oliviero Mazza e Rossella Ognibene) e Monopoli (difeso da Nicola Canestrini e Giuseppe Sambataro). I titoli furono immediati e devastanti: “Elettroshock sui bambini per toglierli ai genitori”, “Sistema Bibbiano”, “Compravendita di minori”, tesi diffuse come un virus grazie a decine di account farlocchi, che fecero circolare in rete l’odio contro i Servizi sociali sull'onda dell’hashtag #parlatecidibibbiano. Il vero processo, dunque, è stato quello mediatico: Bibbiano è diventato il simbolo di una crociata ideologica, utilizzato come grimaldello per campagne elettorali e scontri di potere. La conseguenza è stata devastante: i servizi sociali oggi operano con il terrore di finire nel tritacarne mediatico, le famiglie affidatarie sono in netto calo, e il sistema di tutela dei minori — definito dagli esperti “tra i migliori d’Europa” — è stato delegittimato agli occhi dell’opinione pubblica e sostanzialmente smantellato. La politica ci mise del suo: l’allora vicepremier Luigi Di Maio parlò di “partito degli elettroshock”, Giorgia Meloni si fece fotografare sotto il cartello di Bibbiano, Matteo Salvini chiuse la campagna elettorale per le regionali a Bibbiano - che il centrodestra perse comunque - con finte mamme private dei loro figli sul palco e promesse di “giustizia esemplare”.

Il processo, però, ha fatto emergere la debolezza delle accuse: i testimoni chiamati in aula da Salvi hanno sostanzialmente ridimensionato le dichiarazioni rilasciate durante le indagini - quando la pressione mediatica era ai massimi livelli - o addirittura esplicitamente smentito le stesse. Anche perché sono circa 10 i testimoni risultati potenzialmente indagabili durante il processo, un vero e proprio record. Ma al di là dei riflettori mediatici, sono i dati concreti a raccontare un’altra verità: la pm ha parlato di «un fiume in piena» di segnalazioni di abusi e allontanamenti. Un aumento spropositato dato per accertato per mesi dalle prime pagine dei giornali. Questo fiume in piena, in realtà, non esisteva: mentre nel 2017 i provvedimenti di allontanamento sono stati 18, nel 2018 sono scesi a cinque e di questi solo uno è finito a processo. Anche le ipotesi di abuso in famiglia erano poche rispetto ai casi totali seguiti dai Servizi: 18 su 134. E anche la tesi secondo cui si creavano falsi abusi per poter pagare gli psicoterapeuti Foti e Bolognini (difesa da Luca Bauccio e Francesca Guazzi) è smentita dai fatti: i pazienti inviati a loro erano in calo, come provano anche le fatture depositate dalla stessa pm. Sullo sfondo le storie di questi bambini, i cui traumi - purtroppo - sono emersi con chiarezza durante il processo.

Alla fine, i numeri hanno smentito lo scandalo. Ma ciò che resta, tra paure, diffidenza e servizi sociali paralizzati, è il prezzo altissimo che questa vicenda ha fatto pagare a chi tentava solo di proteggere i più fragili. Resta da chiedersi chi ripagherà ora quel prezzo.