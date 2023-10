Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di revoca anticipata del 41 bis presentata dalla difesa di Alfredo Cospito, l’anarchico sottoposto al regime del “carcere duro”. La Dna e gli organi centrali di polizia avevano dato parere positivo nell’udienza dello scorso 19 ottobre.

Nel respingere la richiesta, il Tribunale scrive che Alfredo Cospito continua ad avere una "estrema pericolosità" che sarebbe confermata, secondo i giudici, anche dallo stesso parere della Dna, che pure era favorevole al venir meno del carcere duro. I magistrati evidenziano che Cospito ha "infuocato gli animi delle formazioni anarchiche" con la "clamorosa" iniziativa dello sciopero della fame.

Per il tribunale "l'aumento degli attentati" da parte di formazioni anarchiche "è coincidente non con l'applicazione del 41 bis ma con l'inizio dello sciopero della fame da parte di Cospito tant'è che si esauriscono con l'ultimo attentato appena due giorni dopo la conclusione dell'iniziativa personale". In questo senso, i giudici ritengono che "la clamorosa iniziativa del pescarese abbia infuocato gli animi delle formazioni anarchiche e che soprattutto lo abbia reso figura di ancora maggior carisma all'interno del sodalizio". Non viene ritenuto "coerente" il parere favorevole alla revoca da parte della Dna. "Semmai è dato rinvenire negli stessi pareri della Dna plurimi elementi di segno contrario attestanti l'estrema pericolsità del Cospito che invece è descritto come figura di vertice del movimento come desunto dalla stessa Dna attraverso il richiamo testuale della nota del direttore centrale della Polizia di prevenzione".

Nella memoria depositata dagli avvocati di Cospito, Flavio Rossi Albertini Rossi e Margherita Pelazza, si sottolineava invece come fossero venuti meno i requisiti per i quali la misura era stata disposta. Anche in considerazione della sentenza della Consulta che aveva aperto la strada a uno sconto di pena per l’anarchico, che aveva così evitato l’ergastolo. Una decisione che, insieme alla valutazione della «lieve entità compiuta» dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino sull'attentato alla scuola allievi carabinieri nel Piemonte, «ridimensiona, depotenziandola notevolmente, l'enfatizzazione della figura del Cospito, dello spessore e della caratura criminale».

Inoltre, è il ragionamento dei legali, se «il presupposto del 41 bis è stato espressamente individuato nella necessità di interrompere l'attività comunicativa dello stesso, al fine di sanzionare l'istigazione ravvisata nel suo contenuto» va tenuto conto che «per due volte il Tribunale del Riesame ha escluso che le esternazioni del Cospito siano idonee ad istigare o che le stesse rappresentino indicazioni idonee ad indirizzare i soggetti presenti all'esterno a determinarsi a specifiche condotte criminose, ritenendo al contrario che le medesime si sostanzino nella manifestazione del pensiero politico del suo autore».