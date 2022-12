SONO LONTANI I TEMPI IN CUI BERLUSCONI ERA PROTAGONISTA DELLA POLITICA

Silvio Berlusconi ha dunque deciso di cambiare ruolo in politica, o nel suo “teatrino”, come l’ha sempre chiamato, ben prima che ci si mettesse dentro, o vi scendesse dall’alto dei suoi affari e della popolarità guadagnatasi bisogna dirlo- da solo, riversandone un po’ anche su altri, non tutti abbastanza grati. Alcuni, anzi, per niente.

Da protagonista del centrodestra improvvisato nell’ormai lontano 1994, fra le macerie della cosiddetta prima Repubblica e le prime ispezioni giudiziarie d’avvertimento nelle sue aziende; da promotore addirittura della fine della guerra fredda, alla quale avrebbe dovuto seguire un’alleanza politica e militare estesa dall’Atlantico agli Urali, per quanto il suo ministro della Difesa Antonio Martino nutrisse qualche dubbio già allora su Vladimir Putin; da allenatore di delfini tutti miseramente destinati a rivelarsi privi del quid necessario a crescere davvero, il quattro volte ex presidente del Consiglio tra seconda e terza Repubblica ha deciso di fare il regista. E di uno spettacolo davvero inedito: la nascita e la sopravvivenza spera almeno l’interessata del primo governo italiano a guida femminile: «la signora Meloni», come lui la chiama da qualche tempo non so se con più ansia o più soddisfazione per averla aiutata a crescere anche con i dolci e le marmellate dei cuochi sparsi nelle sue ville.

Ne avrà da fare come regista il Cavaliere - «tra una minchiata e l’altra» rimproverategli dall’amico Giuliano Ferrara sul Foglio - con gli 86 anni che gli cadono oggi sulle spalle, per quanto assistito sempre da un folto gruppo di collaboratori e, sotto i soffitti della sua magione romana sull’Appia Antica, dallo spirito di Franco Zeffirelli. Che vi dimorò a lungo come ospite lasciandovi il segno. I voti di Forza Italia non sono più quelli di una volta. Da incassatore di voti è un po’ diventato erogatore, come dice Alessandra Ghisleri, pure di Matteo Salvini. D’altronde, in un convoglio anche il fanalino numerico di coda è d’obbligo.