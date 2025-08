Il diritto dell’Unione europea non impedisce che uno Stato membro designi un Paese terzo come “Paese di origine sicuro” tramite un atto legislativo, a patto che tale designazione sia sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo. Lo stabilisce la Corte di giustizia Ue in un parere legato al protocollo Italia-Albania, con riferimento specifico al Bangladesh.

Al centro della vicenda, due cittadini del Bangladesh soccorsi in mare e trasferiti in Albania, da dove hanno presentato domanda di protezione internazionale. La loro richiesta è stata esaminata con procedura accelerata alla frontiera e respinta in quanto il Bangladesh è considerato “Paese sicuro” secondo la normativa italiana dal 2024.

Il Tribunale di Roma ha sollevato dubbi sulla legittimità della designazione, ritenendo che l’atto legislativo non indichi chiaramente le fonti informative su cui si basa la valutazione di sicurezza. Una lacuna che, secondo il giudice, impedirebbe sia al richiedente sia alla magistratura di contestare e valutare la presunzione di sicurezza.

La Corte di Lussemburgo chiarisce che la designazione legislativa è ammissibile, ma le fonti su cui si basa devono essere accessibili e verificabili. La tutela giurisdizionale deve essere garantita in modo pieno e i giudici possono integrare l’istruttoria con ulteriori informazioni, purché ne accertino l’affidabilità e diano modo alle parti di intervenire nel merito.

In sostanza, l’etichetta di “Paese sicuro” non può prescindere dalla trasparenza e dal controllo giudiziario: lo impone la direttiva europea e lo conferma la giurisprudenza Ue.