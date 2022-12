PHOTO



L’appuntamento è per le 14 alla Camera dei Deputati. E’ qui che si vedranno le delegazioni di Pd e 5 Stelle per capire se sarà possibile un’intesa per formare una nuova maggioranza. Secondo quanto si apprende all’incontro saranno presenti per i grillini Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, rispettivamente presidenti di deputati e senatori. Per il Pd la delegazioneè composta dai capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio, oltre al vicesegretario Andrea Orlando. Stamattina si è svolto un vertice per preparare il terreno al Nazareno ma non è escluso che si possa tenere anche un verice al massimo livello tra il capo politiche del Movimento e il segretario del Pd. Di Maio e Zingaretti non arriveranno a questo appuntamento con i propri partiti compatti. Sebbene abbiano ricevuto mandato a trattare in ambedue gli schieramenti si è aperta più di qualche spaccatura. E’ nota la contrarietà nei 5 Stelle di personaggi come Gianluigi Paragone e di Alessandro Di Battista i quali giocano di sponda anche con l’ennesimo appello di Salvini che dichiara di voler impedire l’accordo. Nei Dem invece aria tutt’altro che distesa. Le divisioni sono pronte ad esplodere a cominciare dall’ex segretario Renzi che ha accusato paolo Gentiloni di voler far saltare l’accordo con Di Maio rendendo noti i tre punti indigeribili per il M5s.