Un uomo residente in provincia di Treviso, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti, avrebbe tentato di ingannare le autorità chiedendo il patrocinio a spese dello Stato per la sua difesa legale, dichiarando un reddito di soli 11mila euro per il 2022.

Tuttavia, dietro questa asserita condizione economica difficile, si nascondeva, secondo la Guardia di Finanza, una rete di attività illecite costruita su truffe e inganni perpetrati in mezza Italia. Le indagini condotte dalla Finanza avrebbero fatto emergere una realtà ben diversa da quella descritta per ottenere il beneficio. Incrociando i dati fiscali con i database nazionali, gli investigatori hanno verificato che l’uomo avrebbe accumulato, nel 2022, redditi non dichiarati per circa 300mila euro, provenienti appunto da attività illecite.

Le indagini hanno rivelato che l’uomo era coinvolto in una serie di truffe su larga scala, principalmente legate alla vendita di auto usate realizzata attraverso falsi annunci on line. Le vittime, disseminate nelle province di Arezzo, Caserta, Salerno, Venezia, Verona e Vicenza, venivano attirate da offerte allettanti e, una volta versato l’anticipo, non ricevevano mai i veicoli promessi. Due degli episodi più significativi si sono verificati nel Salernitano, dove due acquirenti hanno perso rispettivamente 12mila e 40mila euro.

La denuncia

Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, l’uomo avrebbe tentato insomma di occultare i guadagni illeciti e di approfittare, tra l’altro, dei benefici previsti dalle norme a tutela dei meno abbienti: immediatamente revocato l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, le conseguenze sembrano destinate, evidentemente, a diventare più gravi. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso, che ha già notificato la conclusione delle indagini. Le accuse sono di truffa, estorsione e lesioni personali, e sembrano destinate a far luce su un quadro ancora più ampio di attività criminali che, negli ultimi anni, avrebbero mietuto decine di vittime in tutto il Paese.