Intervista al presidente dell’Anm, Santalucia: «Colpire il Csm? Si pensi a ridurre i carichi di lavoro»

«Mi pare che il piano delle riforme si stia spostando dalla legislazione ordinaria a quella costituzionale. Non posso che dissentire da un programma che vuol riformare la Carta per privare i magistrati del diritto di elettorato passivo e attivo». A dirlo è il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia. Che replica innanzitutto alle dichiarazioni rilasciate da Giulia Bongiorno in un’intervista a “Qn”: «Il Csm è un organo di garanzia costituzionale. Parlare di demolizione di un organo di garanzia, a mio parere, è il segno di un approccio sbagliato».