“Se ho parlato con Meloni” del caso di Ilaria Salis “visto il rapporto che c'è con Orban? Se vogliamo parlare in punta di diritto, Orban non c'entra niente. Non è che il governo decide il processo ma la magistratura”, che “è indipendente'”. Lo puntualizza il ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, incalzato dai cronisti sul caso Salis all'uscita da Palazzo Chigi post Cdm.

“Il problema è vedere se sono state rispettate le regole prima o dopo, non è che noi possiamo intervenire, l'Ungheria è uno Stato sovrano. Noi possiamo soltanto fare delle proteste - prosegue - perché è detenuta lì per un reato ipotetico commesso lì. Noi possiamo intervenire per far sì che ci sia il rispetto del trattamento del detenuto” ma “non ne avevamo notizia”, spiega, dicendo di aver visto solo ieri che la donna era in udienza con mani e piedi incatenati.

Dunque, “abbiamo chiesto che vengono rispettate tutte le norme che riguardano la tutela dell'imputato. Questo è quello che abbiamo fatto appena siamo stati informati”. “Della vicenda siamo stati informati e l'abbiamo sempre seguita” aggiunge, spiegando che “tutto ciò che” Salis “ha richiesto gli è stato dato: le cose che lei aveva richiesto gli sono state portate in carcere, le viste consolari sono sempre state fatte, la famiglia è sempre stata seguita. Il papà ha parlato anche con il ministro Nordio. Io ho parlato con il ministro degli esteri ungherese”.

Dunque, l'Ungheria è uno Stato sovrano, l'Italia può protestare per le condizioni di Ilaria Salis, ma non può ingerire nell'operato della magistratura, sottolinea Tajani. Il quale aggiunge che l'Italia ha chiesto al governo ungherese di vigilare sui diritti dell’attivista arrestata a febbraio 2023. “L'ambasciatore d'Italia a Budapest è andato a colloquio con il ministro degli Esteri ungherese e ha visto per due ore i familiari”, spiega Tajani. “Abbiamo fatto tutti i passi necessari con le autorità competenti affinché venga rispettato il diritto dell'imputata: non si può interferire sul processo”.

Intercettato alla Camera dai cronisti sulle immagini di ieri, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida risponde: “Non ho visto. Vado a vederle. Non commento cose che non ho visto”. Intanto tutte le opposizioni (Pd, M5S, Avs, Azione, Più Europa e Iv) chiedono alla premier Giorgia Meloni di intervenire in aula sul caso. Alla richiesta di un'informativa urgente si è anche associata Forza Italia. E subito dopo anche la Lega. "Esprimo parere favorevole ma non per le motivazioni che ho sentito precedentemente", spiega il leghista Davide Bellomo rispetto alle dichiarazioni in aula degli esponenti dell'opposizione.