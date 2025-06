Il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, ha rigettato la richiesta di astensione del giudice per l’udienza preliminare Roberto Crepaldi, presentata dal pubblico ministero Francesco De Tommasi nell’ambito del procedimento noto come “Pifferi bis”.

La contestazione del pm riguardava un presunto pregiudizio del gup Crepaldi nei confronti della legittimità e correttezza delle indagini, manifestato – secondo De Tommasi – attraverso un comunicato stampa dell’Associazione Nazionale Magistrati di Milano, datato 13 febbraio 2024. Una nota che criticava, in forma generica, l’operato della Procura milanese in relazione a un’indagine avviata nel corso del processo per l’omicidio della piccola Diana, e che aveva coinvolto l’avvocata difensore di Alessia Pifferi, insieme a due psicologhe del carcere di San Vittore.

Roia, nelle due pagine del provvedimento, respinge le accuse mosse dal pm, ritenendole «suggestive e frutto di preconcetti», e sottolinea che non sussiste alcun elemento che possa mettere in dubbio l’imparzialità del giudice Crepaldi. «Il principio costituzionale del rispetto del giudice naturale non può essere scalfito», scrive Roia, evidenziando che il gup non ha mai espresso pareri sull’inchiesta né ha mostrato turbamento nel presentare l’istanza di astensione.

Nel provvedimento, il presidente del Tribunale chiarisce che il comunicato dell’ANM – che Crepaldi avrebbe contribuito a redigere in qualità di membro della Giunta milanese – è un documento generico, riferito a eventi «diversi, seppur connessi», e privo di riferimenti espliciti al fascicolo sulle psicologhe e all’avvocata Pontenani, coinvolte nel nuovo filone d’indagine.

Il contenuto della nota, secondo Roia, esprimeva soltanto un invito al rispetto del diritto di difesa, e non contiene «espressioni o valutazioni che possano compromettere la neutralità del magistrato». Inoltre, il presidente definisce la vicenda “irrituale” e sottolinea che all’interno dell’ANM vige la libera manifestazione del pensiero, come previsto dallo statuto dell’associazione.