La partecipazione del Procuratore Aggiunto di Reggio Calabria, Stefano Musolino, a un evento promosso dal Centro Sociale Nuvola Rossa – schierato contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto – ha suscitato una serie di reazioni istituzionali e mediatiche. A esprimere le sue riserve è stato il consigliere laico del Consiglio Superiore della Magistratura, Enrico Aimi, che ha affidato a una dichiarazione ufficiale le sue considerazioni critiche.

«Se è vero che ogni cittadino ha diritto di esprimere il proprio pensiero – ha affermato Aimi – è altrettanto innegabile che un magistrato, soprattutto in posizione semidirettiva, debba evitare qualsiasi occasione che possa compromettere la percezione della sua terzietà».

Nel merito, il Csm ha respinto la richiesta di trasferimento d’ufficio del dottor Musolino per incompatibilità ambientale, stabilendo che non vi siano i presupposti previsti dalla legge. Tuttavia, per Aimi la vicenda pone questioni più profonde e delicate, che toccano il rapporto tra il ruolo pubblico della magistratura e la libertà individuale dei suoi componenti. «Partecipare attivamente a eventi con una forte connotazione politica e critiche all’operato del governo – ha sottolineato – rischia di offuscare l’immagine di imparzialità che la magistratura deve sempre garantire».

Secondo il consigliere, la figura del magistrato richiede un «rigore istituzionale” che va ben oltre il rispetto formale delle norme. È anche una questione di immagine, fiducia e responsabilità nei confronti della collettività. «Il magistrato non deve solo essere imparziale, ma anche apparire tale. Un po’ come Pompea Silla, la seconda moglie di Cesare: non doveva solo essere onesta, ma anche apparirlo».

Aimi ha quindi richiamato l’esigenza di una “riflessione seria” sui limiti del diritto di espressione per chi esercita funzioni giudiziarie, affinché la magistratura continui a rappresentare un baluardo di equità e terzietà. Il rischio, ha avvertito, è che l'opinione pubblica maturi la percezione che non basti riformare la magistratura, ma che si debba addirittura rifondarla.