Il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove è stato condannato a 8 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso Cospito. La sentenza è stata emessa dal collegio di giudici dell’ottava sezione penale del tribunale di Roma, dove si è svolta l’ultima udienza del processo relativo alla vicenda di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto in carcere al regime del 41-bis.

I giudici hanno riconosciuto a Delmastro le attenuanti generiche, la sospensione della pena e applicato l’interdizione di un anno dai pubblici uffici. Respinte, invece, le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili, quattro parlamentare del Pd. Il sottosegretario alla Giustizia venne rinviato a giudizio dal Gup di Roma Maddalena Cipriani dopo che la Gip Emanuela Attura aveva disposto l’imputazione coatta.

La procura di Roma aveva chiesto invece l’archiviazione del procedimento ritenendo possibile l’esistenza oggettiva della violazione, ma senza le prove dell’elemento soggettivo, ritenendo che Delmastro fosse consapevole dell’esistenza del segreto. Il pubblico ministero, Paolo Ielo, nella sua requisitoria di questa mattina aveva sollecitato l’assoluzione. «Non mi dimetto, spero ci sia un giudice a Berlino», commenta il sottosegretario.