Che il M5S accusi di falsità la ricostruzione dell’ex Ros Giuseppe De Donno, introdotto brevemente dal suo ex capo Mario Mori, non stupisce. Parliamo pur sempre di un movimento politico che oggi ha “reclutato” come senatore l’ex magistrato Roberto Scarpinato, uno dei titolari della famosa indagine “mafia e appalti”, che ha fatto del teorema – rivelatosi fallimentare – sulla “trattativa Stato-mafia” uno dei caposaldi della propria narrazione. Stupisce, semmai, la reazione dei parlamentari del Partito Democratico, membri della Commissione antimafia presieduta da Chiara Colosimo.

Stupisce perché, se il M5S ha come punti di riferimento un Marco Travaglio o un Giorgio Bongiovanni di Antimafia2000 – l’uomo che parla con gli alieni, vedere per credere – il PD, sul fronte del fenomeno mafioso stragista, ha (o almeno dovrebbe avere) come punti di riferimento storici come Salvatore Lupo o le analisi lucide di Massimo Bordin, di cui è appena ricorso il sesto anniversario della morte. Ecco perché ha provocato stupore quando, nel comunicato sottoscritto, tra gli altri, da Deborah Serracchiani, Franco Mirabelli e Giuseppe Provenzano, abbiamo letto che sono rimasti colpiti «dal fatto che nelle circa due ore di relazioni, gran parte del tempo sia stato dedicato ad autodifese dei propri comportamenti». Dal tenore di questo passaggio si sottintende che avrebbero avuto comportamenti ambigui dai quali sono stati costretti a difendersi. No, non è così.

Mori e De Donne assolti da tutte le accuse

Partendo dal fatto che non devono difendersi da nulla, visto che – pensiamo solo a Mario Mori – hanno subito processi su processi che hanno “vinto” con assoluzioni senza equivoci, la relazione era concentrata sul procedimento del dossier mafia-appalti. Non è stata autodifesa: casomai sono stati costretti a smentire le bufale che vengono riproposte in continuazione. Basti pensare al discorso secondo cui loro avrebbero nascosto dolosamente i nomi dei politici, per poi tirarli fuori all’improvviso solo in una successiva informativa: non è smentita da De Donno, anche se ha tutto il diritto di farlo, ma dagli atti giudiziari, che andrebbero letti laicamente, senza farsi fuorviare da chi ha altri interessi. Nell’immaginario, sembra che a criticare l’operato di una parte della procura di Palermo di allora siano stati solo gli ex Ros. Quasi da far capire che loro erano interessati a delegittimare per “indicibili” motivi.

Le parole di Giovanni Falcone

Se si avesse la pazienza di leggere tutta la documentazione, dai verbali emerge che è stato Falcone stesso a criticare i suoi colleghi. Il giudice ha seguito effettivamente tutte le indagini dei Ros partite dall’anno ‘88 e scaturite con il dossier depositato – per suo stesso volere – il 20 febbraio del 1992. Parliamo di indagini che riguardano – come si legge nel dossier sottoscritto anche da Falcone – «fatti accertati in Palermo, nella regione Sicilia e nel territorio nazionale dal 1988 in poi». Grazie alle informative precedenti al dossier, Falcone – come altri magistrati della procura di Palermo – era perfettamente a conoscenza, già con le informative inviate a partire da settembre 1990, dell’esistenza di una complessa attività investigativa volta alla “identificazione” dei personaggi della politica e dell’imprenditoria nazionali. Dai verbali si evince che Falcone – conoscendo appunto il dossier e le informative precedenti dei Ros – si mostrò molto critico nei confronti della Procura, soprattutto a seguito di quei soli sei arresti. Ne riportiamo soltanto due, ma è solo la punta dell’iceberg.

I verbali

Il primo è un verbale di assunzione di informazioni del 1997 riguardante Liana Milella, all’epoca giornalista del Sole 24 Ore. È stata sentita avendo, all’indomani della strage di Capaci, pubblicato sul giornale le annotazioni dei diari di Falcone che lui stesso le aveva consegnato. Il motivo della consegna dei diari, ha detto Milella, era perché «era preoccupato di mostrare, almeno alle persone a lui più vicine, quali fossero i reali motivi che lo avevano indotto a lasciare Palermo». Non solo. «Anche prima di consegnarmi i suoi “appunti” – ha raccontato Milella – Falcone disse che alla Procura di Palermo non aveva più spazi e possibilità operative per lavorare efficacemente». E ha aggiunto: «Ciò a causa della contrapposizione che si era venuta a creare con il Procuratore Giammanco e con i sostituti procuratori a Giammanco più vicini, tra i quali in particolare il dr. Lo Forte e il dr. Pignatone».

Mafia-Appalti: la verità

Ma veniamo a mafia-appalti. Alla domanda se avesse avuto o meno qualche confidenza da Falcone relativamente alla gestione di quel dossier dei Ros, Milella ha risposto: «Falcone, in più occasioni, e in particolare dopo gli arresti, aveva commentato, con grande delusione, gli sviluppi di quell’inchiesta dicendomi che riteneva riduttiva la scelta di arrestare solo certe persone e riferendomi che non si volevano sviluppi di alcun genere nei confronti dei politici». L’altro verbale è del 1998 e riguarda la testimonianza dell’ex ministro Claudio Martelli. L’argomento è sempre mafia-appalti ed è stata posta la domanda se Falcone mai ne parlò con lui, relativamente alla gestione del procedimento. «Quel che ricordo – ha raccontato Martelli – è che Falcone osservò che Giammanco aveva trascurato o insabbiato quell’indagine. Quando poi è sorto un certo clamore (i giornali critici, ndr), allora il procuratore di Palermo aveva avuto la bella pensata di venire a Roma e, con un atto irrituale, di consegnare al ministro quella documentazione. Per questo Falcone mi suggerì di non incontrare Giammanco. Non escludo che vi sia traccia formale della decisione mia o degli Uffici, di considerare irrituale e irricevibile la trasmissione di quegli atti dalla Procura di Palermo al ministero della Giustizia».

Tutte le strade portano a “Mafia-appalti”

Un altro falso mito sostiene che il nesso mafia appalti-stragi sia un'invenzione degli ex Ros. Nel comunicato del PD si lascia intendere che sia farina del sacco di Mori e De Donno. Falso. Tutte le sentenze su Capaci e via D’Amelio confermano quel legame, a meno di pensare che Pm e giudici, fino al Borsellino quater, fossero eterodiretti dai Ros. I fatti parlano: Borsellino, appena nominato procuratore aggiunto a Palermo nel gennaio 1992, era visto con timore da Cosa Nostra. Pino Lipari, tra i vertici mafiosi e archiviato nel 92 nell’inchiesta mafia-appalti, disse che avrebbe creato problemi a “quel santo cristiano di Giammanco”. Le difficoltà non mancarono: a Borsellino furono inizialmente assegnate solo Trapani e Agrigento, non Palermo. Le sentenze di Caltanissetta chiariscono che quella delega arrivò solo il giorno della sua morte, dopo continue sollecitazioni.

Borsellino, inoltre, aveva mostrato particolare attenzione, dopo la morte del collega e amico Giovanni Falcone, per le inchieste riguardanti il coinvolgimento di Cosa Nostra nel settore degli appalti pubblici, avendo intuito l'interesse primario che tale settore rivestiva per la mafia. Secondo quanto già emerso nel procedimento Borsellino ter, fu lui stesso a proporre, il 25 giugno 1992 durante un incontro alla caserma Carini di Palermo, la creazione di un gruppo del Ros coordinato da De Donno per approfondire quelle indagini. Il suo interesse per il tema, unito all’incarico di procuratore aggiunto e alla concreta possibilità che venisse nominato Procuratore Nazionale Antimafia, secondo tutte le sentenze furono elementi che spinsero Cosa Nostra ad accelerarne l’eliminazione (Falcone e Borsellino erano nel mirino da anni). Anche perché, da quella posizione, avrebbe potuto coordinarsi con Di Pietro e saldare l’indagine con Tangentopoli. Che Borsellino stesse, da solo, ricostruendo mafia appalti negli ultimi giorni di vita, lo confermano i verbali desecretati dalla Commissione antimafia. Qualcuno, dentro la Procura, remava contro. Non possiamo pretenderlo dal M5S, ma almeno dal PD si spera che non si remi contro ancora oggi. Anzi, sappiamo che tra le carte sequestrate in ufficio ci sono diversi manoscritti di Borsellino. Il PD potrebbe collaborare e chiedere a Chiara Colosimo di recuperarli. A qualcuno interessa saperlo?