Meno male. Il recupero elettorale di Umberto Bossi ci ha risparmiato la telenovela già intonata dall’immaginifico Matteo Salvini di un laticlavio riparatore di una esclusione del fondatore della Lega Nord dopo 35 anni di presenza in Parlamento. Sarebbe stato davvero troppo, pur con tutto il rispetto, la comprensione umana, la solidarietà che merita, per carità, quello che a cavallo tra la prima e la seconda Repubblica fu scambiato un po’ troppo generosamente per il profeta di un’altra Italia. Che - si disse anche questo avrebbe potuto mettere a ferro e a fuoco ma si accontentò solo di insozzare di vernice nera i ponti autostradali del Nord per inneggiare alla forza potenzialmente risolutrice dell’Etna al Sud.

L’impatto con quella specie di barbaro che mi apparve il senatur fu per me traumatico nella civilissima Milano, dove ero appena arrivato per dirigere Il Giorno e mi vidi denunciato da lui per diffamazione e associazione a delinquere avendone scritto criticamente, nello stesso numero, con altre firme del quotidiano allora dell’Eni. Alla richiesta di archiviazione avanzata da un pubblico ministero di origini meridionali come le mie seguì una distesa di manifesti a sfondo sostanzialmente razzista affissi per la città. A Silvio Berlusconi, col quale me ne ero lamentato sapendolo incuriosito del personaggio, ma anche a Cesare Romiti, l’amministratore delegato della Fiat che aveva appena dichiarato la tentazione di votare Lega se solo avesse potuto farlo senza la residenza anagrafica lontana dai territori del Carroccio, la cosa non era apparsa di particolare gravità. In fondo - mi si disse - era solo e tutta politica: un’escrescenza destinata a sgonfiarsi col nuovo che ormai avanzava e avrebbe cambiato l’Italia. Mi feci il segno della croce.

Ne è passata di acqua sotto i ponti, non solo del Po. Ne ho viste di passioni sfumare, di speranze svanire, di rabbie sbollire, di vite spegnersi nel suicidio, di sogni infrangere in Parlamento e fuori.

Ma lui rimarrà al suo posto, per fortuna soltanto eletto, non santificato