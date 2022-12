NEW YORK SOTTO SHOCK

Un uomo armato di mitra e con una maschera antigas ha sparato sui viaggiatori nella fermata della metro di Sunset Park a Brooklyn, nella città di New York: almeno 16 i feriti. Approfittando del panico, l’attentatore si è poi dato alla fuga e in tutta l’area metropolitana dove è in corso una caccia all’uomo.

Secondo le prime testimonianze sarebbe un afroamericano di corporatura robusta che indossavaun giubbotto colore arancione come quello utilizzato dagli operai dei cantieri edili. Misterioso il movente anche se per il momento è stato escluso l’atto terrorista: «Non conosciamo ilmotivo dell’attacco ma stiamo indagando e seguendo diverse piste» ha riferito ai media locali il capo della polizia di New York, Keechant Sewell.