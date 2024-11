Venerdì scorso, a margine del XII Convegno nazionale svoltosi a Bologna, dedicato al “Principio di proporzionalità come fondamento e limite di una punizione giusta”, l’assemblea dei soci dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale (Aipdp) ha rinnovato le cariche sociali per il prossimo triennio. Sono stati eletti quali componenti del Consiglio direttivo i professori Gian Paolo Demuro, Stefano Fiore, Desirèe Fondaroli, Carlo Longobardo, Vincenzo Mongillo, Domenico Notaro. Quale presidente è stato eletto Gian Luigi Gatta che succede nell’incarico a Marco Pelissero.

«Ringrazio le colleghe e i colleghi per la fiducia – ha detto il presidente Gatta -. Il nuovo Consiglio direttivo darà continuità e sviluppo al lavoro svolto in questi anni. Con costante attenzione al pluralismo culturale che arricchisce la nostra comunità scientifica cercheremo di dare un contributo al dibattito pubblico sulla giustizia penale e collaboreremo con le istituzioni e con tutti i suoi attori. Fa parte della nostra missione, quali professori, mettere conoscenze, studi e ricerche al servizio del Paese e del dibattito pubblico, promuovendo in ogni sede i principi e i valori costituzionali in materia penale». Fondata nel 2011, l’Aipdp è stata in precedenza presieduta dai professori Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Sergio Moccia e Sergio Seminara.

Attraverso la loro associazione, i professori di diritto penale promuovono attività scientifiche e culturali, iniziative di studio e di interlocuzione con gli attori istituzionali del mondo dell’università e della giustizia e con le associazioni scientifiche delle altre discipline. L’Aipdp favorisce in particolare lo sviluppo dei rapporti tra accademia, avvocatura e magistratura. L’Associazione conta oltre 200 soci tra professori in servizio (ordinari e associati), emeriti e cessati dal servizio. Tra le attività di maggior rilievo intraprese negli ultimi anni si segnalano, oltre ai convegni annuali, le memorie come amicus curiae depositate presso la Corte costituzionale e i comunicati con i quali l’Aipdp è intervenuta nel dibattito pubblico su temi attuali della giustizia penale.