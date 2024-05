Alessia Pifferi ha iniziato lo sciopero della fame in carcere a Milano. Secondo quanto apprende LaPresse, la 39enne condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, abbandonata una settimana in casa nel luglio 2022 e morta di stenti, ha cominciato almeno da 24 ore lo sciopero della fame. «Non ho più voglia di vivere», avrebbe motivato così la sua decisione.

L’avvocato di Pifferi annuncia che farà ricorso

«Farò ricorso in appello, chiederò la riapertura dell'istruttoria e una nuova perizia collegiale perché penso non ci sia stato un clima sereno. Se non ci fosse stata l'inchiesta parallela (che riguarda le psicologhe del carcere, ndr) forse la perizia avrebbe dato un esito diverso. Vedremo», aveva detto Alessia Pontenani, difensore di Alessia Pifferi.

«Si aspettava una sentenza così dura, ma era molto dispiaciuta per l'atteggiamento della sorella e della mamma. Quando il presidente ha pronunciato la parola ergastolo si è capito che dietro stavano festeggiando e qui c'è ben poco da festeggiare», aveva aggiunto la penalista.