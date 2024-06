Il Tribunale dei Minori di Trento ha approvato l'adozione dei tre bambini da parte della loro mamma non biologica. Giuseppe Spadaro, presidente del Tribunale, ha sottolineato l'importanza della continuità affettiva per garantire l'interesse superiore dei minori.

Nonostante la separazione dalla madre biologica, la mamma non biologica ha mantenuto un forte legame con i tre bambini. Sostiene economicamente i minori e rappresenta un punto di riferimento stabile per la loro vita scolastica e sociale.

La storia familiare

La storia inizia nel 2004, quando le due donne si conoscono e iniziano una relazione. Nel 2010 nasce il primo figlio attraverso la procreazione medicalmente assistita all'estero, seguito dai due fratellini nel 2013. La coppia si unisce civilmente nel 2016, ma decide di separarsi nel 2023.

L’istanza presentata dalla mamma non biologica

La mamma non biologica ha presentato un’istanza di adozione al Tribunale dei Minori di Trento, nonostante le restrizioni legali che normalmente richiedono il matrimonio da almeno tre anni e l'assenza di separazione. L'avvocata Martina Gaiardo ha rappresentato la donna in questa battaglia legale.

Il Tribunale dei Minori ha fatto riferimento a precedenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di Milano, nonché ai principi della Corte Edu, affermando che l'interesse dei bambini è prioritario e che la famiglia prescinde dal successo della relazione di coppia.

Precedente significativo

Questa decisione rappresenta un precedente significativo per casi futuri, riconoscendo che la separazione delle madri non interrompe il legame genitori-figli. La mamma non biologica potrà adottare i tre bambini, formalizzando il rapporto già esistente.