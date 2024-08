È un giorno triste per lo zoo di Sidney. Che dopo 11 anni deve dire addio alla sua star di punta: il pinguino Sphen, diventato famoso in tutto il mondo come “icona gay” insieme al suo compagno Magic, con il quale aveva “adottato” e allevato due pulcini.

La salute del pinguino si era deteriorata nei giorni precedenti alla sua morte, e il team veterinario dell’Acquario, il Sealife Aquarium, ha scelto di ricorre all’eutanasia per porre fine al suo dolore. “La perdita di Sphen è straziante per la colonia di pinguini, il team e tutti coloro che sono stati ispirati o positivamente influenzato dalla storia di Sphen e Magic”, ha commentato il direttore generale dell’acquario Richard Dilly.

Magic, 8 anni, è stato portato a vedere il corpo di Sphen per aiutare il pinguino a capire che il suo partner non sarebbe tornato. E a quel punto ha immediatamente iniziato a intonare suoni che sembrano un canto d’addio, ha raccontato l'acquario, al quale si è unita tutta la comunità di pinguini. “Il team si concentra ora su Magic, che presto si preparerà per la sua prima stagione di riproduzione senza Sphen”, ha spiegato il direttore.

La coppia di pinguini maschi è rimasta insieme per ben 6 anni. Il personale dello zoo aveva notato per la prima volta un’attrazione tra di loro quando li ha visti inchinarsi l’uno all’altro, gesto tipico di questa specie per flirtare. Nel 2018 aveva costruito un nido di ciottoli insieme, attirando l’attenzione di tutto il mondo. Alla fine sono state date loro uova vive da incubare da altre coppie di pinguini, schiudendo il pulcino Sphengic, noto come Lara, nel 2018 e Clancy due anni dopo.

Sphen e Magic erano diventati vere e proprie icone gay in Australia e all'estero, ispirando un carro alla parata del Mardi Gras di Sidney, dal famoso carnevale di New Orleans in America, e comparendo nella sitcom Netflix Atypical. Ma hanno anche attratto critiche, con alcuni nei circoli conservatori che affermano che i pinguini sono stati inconsapevolmente usati per promuovere un'agenda politica Lgbtq.

I pinguini vivono in media tra i 12 e i 13 anni e sono famosi per essere monogami e romantici. A differenza di molte specie di mammiferi, i pinguini maschi e femmine assumono gli stessi ruoli genitoriali e condividono i doveri genitoriali alla pari. Le coppie dello stesso sesso tra maschi e femmine non sono rare, anche se spesso hanno vita breve in natura. Non è stata la prima volta che coppie di pinguini dello stesso sesso hanno adottato uova in cattività, con una manciata di zoo in tutto il mondo che hanno segnalato casi simili.

Nel 2009, due pinguini maschi - Z e Vielpunkt - hanno schiuso e allevato con successo un pulcino che è stato rifiutato dai suoi genitori eterosessuali in uno zoo di Berlino. Prima di loro sono arrivati Roy e Silo, due pinguini maschi di sottogola in uno zoo di New York che sono stati avvistati spesso mentre cercavano di accoppiarsi tra loro.