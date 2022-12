Roma, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "La macchina del Giubileo è già in moto, tra poco spero che incominceranno anche alcuni dei lavori che sono urgenti per la città di Roma in modo da dover accogliere i pellegrini nel migliore dei modi. C'è grande collaborazione tra la Santa Sede e il governo e il commissario governativo e quindi guardiamo avanti". Così, a margine dell'evento Aepi 'Un nuovo modello di welfare', Monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione e Delegato per il Giubileo 2025, risponde ad Adnkronos/Labitalia, sui preparativi per l'evento.