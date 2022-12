Milano, 17 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Si è conclusa oggi la quattordicesima edizione del Forum risorse umane, svoltosi nelle tre giornate del 15, 16 e 17 novembre 2022 ospitato da Phyd in Milano. L’evento si è aperto il 14 con l’anteprima forum live, una serata che ha visto il contributo del direttore d’orchestra e violoncellista Roberto Soldatini, preceduto da un talk show sul tema 'Alla ricerca dell’equilibrio ‘work-life’ con noi stessi e con gli altri'. Una serata di musica, parole e networking che ha introdotto alcune delle tematiche più centrali dell’evento. Tre le giornate del Forum si sono affrontati rispettivamente i temi del Training & Recruiting (15 novembre); Welfare & Wellbeing (16 novembre); Digital & Innovation (17 novembre). Grazie agli oltre 200 hr director e alle 50 aziende Partner, che hanno permesso la realizzazione di ben 65 sessioni di lavoro fra Phygital Speech, Phygital Talk Show e Tavoli tematici. Si sono incontrati oltre 800 persone in presenza, che hanno avuto modo di formarsi, conoscersi e confrontarsi durante i momenti di networking strutturati e informali. Moltissime le riflessioni e declinazioni sul tema hr, passando in prima battuta dalla digital trasformation. Anche la stessa figura dell’hr è in continua evoluzione, change driver. Focus sul tema dello smart working, preso ad esempio per raccontare il lavorare per obiettivi. Arrivare con gli strumenti giusti al collaboratore aziendale, dove i comportamenti dell’impresa verso le risorse umane diventano l’attuazione della people strategy. Ciascuno di noi dovrà prendersi del tempo per ragionare su ciò che svogliamo ogni giorno, migliorando il nostro lavoro seguendo esempi positivi. Il 15 è stato il giorno del 'talento' nelle sue varie declinazioni: è emersa una nozione ormai diffusa di 'candidate-centric recruiting', e allo stesso tempo si sono analizzati gli impatti delle nuove modalità di lavoro sul training e sul development. Il 16 è stata la volta del welfare, del benessere organizzativo e della sostenibilità: nuove prassi e idee fresche in merito a questi ambiti sempre più decisivi sono emerse nel corso di un’intensa giornata di confronto e networking. Oggi, il focus si è spostato sui processi di digital transformation e innovazione nelle aziende, come questi siano abilitatori del potenziale delle persone, come siano necessariamente debitori di un mindset e di una cultura aziendale sana. 'Stay Human', come recita il sottotitolo di quest’edizione del Forum. Per la prima volta, il Forum si è pregiato di uno streaming a doppio canale: due stream per altrettanti flussi fatti di phygital talk, talk show, phygital e innovation speech e altri format per ascoltare le best practice delle aziende, le riflessioni degli hr leader e il contributo del mondo B2B in termini di idee e servizi. Per riascoltare tutti i contenuti nei prossimi giorni sarà possibile rivedere le sessioni, collegandosi sul canale www.comunicazione italiana.tv L’evento è sostenuto da CoachHub e Indeed in qualità di Main Partner; Sodexo Benefits and Rewards Services in qualità di Welfare Partner; Adnkronos in qualità di Main Media Partner. Official Partner: Arval Italia (Gruppo BNP Paribas), Axerta, CleverConnect, Compendium, Deloitte Legal, Edenred, Enel X, Impianti, Kpmg LabLaw, Logitech Italia, nCore HR, Sap Concur, WellMakers by Bnp Paribas Group, Assoconsult. Content Partner: Adp, aldocalza - employment & labor law firm, B2You Altroconsumo, Cornerstone OnDemand, Eco-Consult, Fluentify, Giunti Psychometrics, Gympass, iSapiens, Laborplay, m-Squared, MobieTrain, Qualtrics, Talent.com, Top Employers Institute, Tutored. Media Partner: Fasi.biz EU Media, Nextopp, Ninja Academy, Volocom. Partner: BHR Designer, bValue, Ccelera, Challenge Network, Compassion Italia Onlus e Compassion España, iziwork, Jointly, Kekyjob, Monina Corporate Sailing, Reelevate_Alpenite, Telepass, U2Coach, Yellow.