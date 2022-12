DA CONSULENTI DIGITAL CONSIGLI SU COME ORIENTARSI E OTTIMIZZARE COSTI- BENEFICI

Le aziende dovranno scegliere su cosa investire concretamente selezionando le soluzioni migliori in relazione ai propri obiettivi

Il 2020 volge al termine ed è tempo di bilanci e di piani per il 2021, in un periodo in cui l’incertezza è l’unica certezza e la digitalizzazione e la corretta comunicazione sembrano i principali asset verso la ripresa. Ma con risorse sempre troppo scarse, le aziende si trovano a dover scegliere su cosa investire concretamente selezionando le soluzioni migliori in relazione ai propri obiettivi e per ottimizzare costi e benefici. Optando, più spesso, per una strategia integrata che combini più strumenti. Ma cosa propongono gli addetti ai lavori? Quali soluzioni innovative è preferibile adottare per vincere le sfide della digitalizzazione e dell’era Covid- 19? Dati alla mano, MailUp, società tecnologica italiana scelta da pmi e grandi imprese per comunicare con le proprie customer base via email, sms e messaging apps, sottolinea i vantaggi ormai comprovati che offre l’email marketing, come spiega Davide Castioni, Sales & Operations director: «L’email marketing è oggi uno degli strumenti che genera il Roi più alto con un ritorno dell’investimento del 4.200%. Soprattutto per le pmi le email sono il principale mezzo di fidelizzazione dei clienti, più efficace della ricerca organica, di quella a pagamento e dei social media. Inoltre, è misurabile dato che i software professionali offrono metriche utili per valutare l’efficacia dei messaggi inviati. Infine, non è necessario un grande investimento per lanciare una campagna di email marketing e il rapporto di fiducia che si viene a creare con i propri contatti è un plus che aiuta a incrementare le conversioni anche in seguito».

La digital company italiana webidoo, nata per aiutare le pmi nella trasformazione digitale, nell’ultimo anno ha stretto partnership icon i principali player di servizi digitali, proponendo anche soluzioni verticali per aziende di diversi settori, come sottolinea Giovanni Farese, general manager di webidoo: «In questo particolare periodo, abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo per cercare nuove opportunità legate al digital: dalla nuova partnership con Uberall per migliorare la brand experience ' near me' e la reputazione online di migliaia di aziende, fino al nuovo prodotto Webi Social Shopping che consente di vendere online direttamente sui social network, senza bisogno di avere un sito di e- commerce».

Giorgio Andreoletti fondatore del team Antworks, Digital & Software Factory genovese, evidenzia come le esigenze dell'utente si siano evolute e come le interfaccia di software o app stiano cambiando: «La prototipazione è un servizio ad altissimo valore aggiunto: un processo portato avanti insieme al cliente, fatto di interazioni, proposte, brainstorming, che unisce competenze di programmazione software con l’attenzione per l’interfaccia grafica e l’usabilità, tutto con lo scopo di creare applicazioni web su misura, che migliorino i tempi e le modalità di lavoro».

Sul fronte della gestione delle spese, spicca Soldo, fintech che aiuta le imprese ad avere maggiore visibilità e controllo sulle proprie finanze con un sistema di carte prepagate Mastercard multiutente. Le carte, totalmente personalizzabili e gestibili in tempo reale con un cruscotto digitale, si sono arricchite di nuove feature, utili in epoca di remote working.