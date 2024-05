Il Dubbio al Salone internazionale del libro di Torino – Programma delle iniziative

Dal 9 al 12 maggio

Padiglione Oval - Stand T122

La gogna

“Il colpevole sei tu”: vivi l’effetto della gogna mediatica sulla tua pelle. Per l’intera durata del Salone del libro di Torino sarà possibile provare l’esperienza del processo mediatico con l’installazione allestita nello stand de Il Dubbio*

Giovedì 9 Maggio

10:30 - 11:30 - Test ai magistrati: necessità o vendetta della politica?

Con Anna Rossomando (vicepresidente Senato Pd), Enrico Costa (responsabile Giustizia di Azione), Armando Spataro (ex magistrato), Fabrizio Starace (psichiatra)

11:30 - 13:00 - Processo mediatico: il “colpevole” sei tu!*

Presentazione del progetto con Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora: il caso “scuola” del processo mediatico. Collabora Marco Sorbara

14:15 - 15:15 - Fermare la strage dei suicidi in carcere

Con Mauro Palma (ex Garante nazionale detenuti) e Daniela Rossi (avvocata del Coa di Torino)

15:30 - 16:30 - “Nasrin e Narges. Carcere di Evin. Sezione 209”. Storia di un’avvocata che lotta per i diritti delle donne iraniane

Spettacolo a cura della compagnia “Attori & Convenuti”

17:00 - 18.00 - “Avvocati di guerra. Storie e testimonianze da Ucraina e Russia”

Presentazione del libro di Gennaro Grimolizzi (Ed. Guerini e Associati) con l’avvocata Barbara Porta

Venerdì 10 Maggio

10:00 - 11:00 - Giustizia sportiva: giustizia o giustizialismo?

Con Stella Frascà (consigliere federale FIGC, commissione Diritto dello sport Cnf) e l’avvocato Mattia Grassani

11:30 - 13:00 - Giudice robot, fantascienza o realtà?

Con Vittorio Minervini (vicepresidente Fai) e Tatiana Tommasi (Politecnico di Torino)

14:30 - 15:30 - Progettare carceri umane

Con Vittorio Minervini (vicepresidente Fai), Cesare Burdese (architetto), Federica Sanchez (architetto), Elisabetta Brusa (avvocata)

15.45 - 16.45 Affettività in carcere: una sentenza rivoluzionaria

Evento a cura del Coa di Torino con l’avv. Antonio Genovese

17:00 - 18.00 Basaglia, e il muro venne giù!

Con Silvia Jop, nipote di Franco Basaglia e Franca Ongaro

Sabato 11 Maggio

10:00 - 11:00 - Diritto e Genocidi

Con Silvana Arbia, ex magistrato Corte penale internazionale

11:00 - 12:00 - Avvocatura, il manifesto del CCBE per la politica

Con Daniela Giraudo (consigliera Cnf e capodelegazione al CCBE), Anna Rossomando (vicepresidente Senato Pd) e Andrea Ostellari (sottosegretario alla Giustizia Lega)

12:30 - 13:30 - Fine Vita, un dialogo aperto

Con Mons. Vincenzo Paglia (presidente Pontificia accademia per la vita) e Lorenzo D’Avack, (già presidente Comitato nazionale per la bioetica)

15:00 - 16:00 - Il caso Pifferi: assassina o folle?

Con l’avv. Alessia Pontenani, difensore di Alessia Pifferi

16:00 - 17:00 - Presentazione libro vincitore del “Premio Letteratura per la giustizia” edizione 2023

17:00 - 18:00 - Bibbiano, Il lupo era innocente

Con lo psicoterapeuta Claudio Foti e l’avv. Luca Bauccio

18:00 - 19.00 - Separare le carriere o quantomeno separare gli uffici. Parola di giudice

Con l’ex Gip di Milano Guido Salvini

Domenica 12 Maggio

10.00 - 10.45 Vite reali e vite immaginarie, passando per il metaverso e le identità digitali

A cura del Coa di Torino con l’avv. Giuseppe Vitrani

11.00 - 11.30 Faccia a Faccia sul processo mediatico

Con l’avvocato Giovanni Berti Arnoaldi Veli e lo scrittore Bruno Lago, vittima di errore giudiziario

11:30 - 12.30 Premiazione del libro vincitore del “Premio Letteratura per la giustizia” edizione 2024

Per ogni evento in programma il Coa di Torino riconosce agli avvocati partecipanti un credito formativo valido per la formazione professionale obbligatoria.