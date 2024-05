E se fossi tu il “colpevole” sbattuto in prima pagina? Non è uno scherzo, ma l’esperienza pensata da Il Dubbio per i visitatori del Salone del libro di Torino. Un’installazione unica, che troverete all’interno del nostro stand (T122, Padiglione Oval) dal 9 al 12 maggio, per riflettere sul processo mediatico e sulla fragilità della presunzione d’innocenza. Perché la gogna può colpire chiunque, anche gli innocenti. Ma per capire cosa vuol dire bisogna viverla sulla propria pelle. Ed è per questo che Il Dubbio vi invita a provare un “rito mediatico” diviso in tre parti.

Primo step: arresto e foto segnaletica. Gli ospiti saranno “presi in custodia” e fotografati dopo aver compilato un modulo con i propri dati;

Secondo step: gogna mediatica. La foto segnaletica sarà inserita in una falsa prima pagina di giornale, completa di titoli e articoli che li rappresenteranno come colpevoli, nonostante siano solo indagati;

Terzo step: il mostro sei tu. I visitatori riceveranno una copia della falsa prima pagina, con la propria foto, direttamente sul proprio telefonino.

Siete pronti? Vi aspettiamo!