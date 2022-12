Ucraina e Russia devono avviare «senza indugio» colloqui significativi di pace e sicurezza. Così il presidente ucrainoin un videomessaggio pubblicato nella notte sui suoi profili social. «Questa è l’unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori», ha detto Zelensky nel discorso., ha proseguito il capo dello Stato ucraino. «Altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che avrai bisogno di diverse generazioni per riprendersi». Poi il numero uno di Kiev ha commentato il discorso di Putin allo stadio di Mosca . «Oggi a Mosca c’è stato l’anniversario dell’annessione della Crimea» strappata all’Ucraina nel 2014. «E so che lì hanno portato circa 200 mila persone come il numero di soldati dell’esercito russo che ha attaccato l’Ucraina.Questo è il numero delle perdite russe a causa dell’invasione. Questo è il prezzo per la guerra in poco più di tre settimane. Bisogna finire questo. Le proposte dell’ucraina stanno sul tavolo».