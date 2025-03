Le tensioni tra Russia e Italia continuano ad acuirsi dopo il nuovo attacco verbale di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A scatenare l’ira di Zakharova è stata la decisione della Farnesina di convocare l’ambasciatore russo in Italia, su richiesta del ministro degli Esteri Antonio Tajani, in risposta alle dichiarazioni della stessa portavoce, che aveva accusato Mattarella di diffondere menzogne sulla minaccia nucleare russa.

«Non hanno nulla con cui difendersi. Così hanno deciso di attaccare, ma lo hanno fatto invano. Hanno solo attirato l’attenzione sui loro problemi», ha dichiarato Zakharova in un’intervista alla testata Russia Izvestia.

L’Italia reagisce agli attacchi di Mosca

L’ultima escalation è nata dopo che Mattarella, durante la sua recente visita in Giappone, aveva ribadito la pericolosità della narrativa nucleare russa, accusando Mosca di instillare «l’idea inaccettabile che gli ordigni nucleari possano diventare strumenti ordinari nella gestione dei conflitti».

Una presa di posizione che ha scatenato la dura replica di Zakharova, che ha definito queste parole «menzogne e falsità», negando che la Russia abbia mai minacciato l’Europa con l’uso di armi nucleari: «Potete benissimo chiedere al Presidente della Repubblica italiana per quali motivi si è permesso di mentire in quel modo. Ma posso dirvelo subito: non potrà farlo. Non troverà una sola dichiarazione di alcun funzionario della Federazione Russa che possa essere interpretata in questo modo», ha affermato la portavoce.

A stretto giro è arrivata la risposta del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha condannato duramente le parole di Mosca e annunciato la convocazione dell’ambasciatore russo in Italia: «Condanna severa contro l’ennesimo attacco verbale nei confronti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Uomo di pace e simbolo di unità nazionale ed europea. Per questo ho deciso di far convocare l’ambasciatore russo in Farnesina», ha scritto Tajani su X.

Zakharova contro Mattarella: attacchi ripetuti

Non è la prima volta che Maria Zakharova prende di mira il Capo dello Stato italiano. Un mese fa, la portavoce del Cremlino aveva accusato Mattarella di «invenzioni blasfeme», dopo che il Presidente, in una lectio magistralis del 5 febbraio, aveva paragonato l’aggressione russa all’Ucraina ai progetti di conquista del Terzo Reich.

«L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura», aveva affermato Mattarella, sottolineando come «regimi autoritari e illiberali» abbiano storicamente portato a conflitti invece che alla cooperazione. Anche allora, Zakharova aveva replicato con toni durissimi, definendo “scandalosi e falsi” i parallelismi storici tracciati dal Presidente italiano.

Cresce la tensione diplomatica tra Italia e Russia

L’ultima uscita della portavoce russa conferma il deterioramento delle relazioni diplomatiche tra Roma e Mosca, già compromesse dal sostegno italiano all’Ucraina e dall’allineamento del governo Meloni con le politiche dell’Unione Europea e della NATO.