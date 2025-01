Un aereo passeggeri della American Airlines, con 60 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio a bordo, si è scontrato con un elicottero militare Black Hawk mentre si preparava ad atterrare all'aeroporto Ronald Reagan di Arlington, Virginia. Lo ha confermato American Airlines. Il velivolo era decollato da Wichita, Kansas, ed era in fase di avvicinamento alla pista quando l'incidente si è verificato.

Le operazioni di decollo e atterraggio presso il Reagan National Airport sono state immediatamente sospese. «Un velivolo è precipitato nei pressi dell'aeroporto Ronald Reagan di Washington e tutte le operazioni di volo sono state fermate», hanno dichiarato le autorità locali. Molti mezzi di soccorso si sono riversati sulla scena dell'incidente, mentre le operazioni di ricerca e recupero sono in corso nel fiume Potomac.

L’ora in cui è avvenuto l’incidente

Secondo la Federal Aviation Administration (FAA), l'incidente è avvenuto intorno alle 21:00 ora locale. «Un jet passeggeri si è scontrato con un elicottero mentre era in fase di atterraggio al Reagan Washington National Airport», ha dichiarato la FAA, aggiungendo che la dinamica dell'incidente è ancora oggetto di indagine.

La National Transportation Safety Board (NTSB) ha avviato un'indagine in collaborazione con la FAA per accertare le cause dell'incidente. «Le nostre squadre sono sul posto per raccogliere prove e determinare la dinamica dello scontro tra i due velivoli», ha riferito l'NTSB in un comunicato ufficiale.

Diverse agenzie di soccorso, tra cui la U.S. Park Police e la polizia metropolitana di Washington, sono impegnate nelle operazioni di salvataggio. «Abbiamo schierato unità di soccorso per recuperare eventuali superstiti e le operazioni proseguiranno senza sosta», ha dichiarato il dipartimento dei vigili del fuoco di Washington su X.

Un video ripreso da una telecamera del Kennedy Center mostra due fonti luminose avvicinarsi rapidamente prima di fondersi in una palla di fuoco. La visibilità era buona e le condizioni meteorologiche non sembravano rappresentare un fattore critico al momento dell'incidente.

Il commento di Donald Trump

Nel frattempo, la Casa Bianca ha confermato che il presidente Donald Trump viene costantemente aggiornato sulla situazione. «Che Dio benedica le anime delle persone coinvolte», ha dichiarato il presidente in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca. «Ringrazio i soccorritori per il loro instancabile lavoro nella ricerca di superstiti".

Le autorità hanno confermato il recupero di quattro persone dal fiume Potomac, ma non hanno ancora rilasciato informazioni ufficiali sul numero esatto delle vittime. «Stiamo ancora valutando la situazione e lavoriamo per fornire informazioni il più rapidamente possibile», ha riferito la FAA.

Escluso atto terroristico

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha escluso la possibilità che l'incidente sia stato causato da un atto terroristico. «Sulla base dei primi accertamenti, non ci sono elementi che facciano pensare a un'azione dolosa», ha dichiarato un portavoce dell'FBI.

L'incidente ha riportato alla memoria il tragico schianto del volo Air Florida 90, avvenuto il 13 gennaio 1982, quando un aereo precipitò nel Potomac poco dopo il decollo, causando la morte di 78 persone.