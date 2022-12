Per ordine dei medici e contro il volere degli anziani genitori, l’interruzione delle cure palliative per il francese Vincent Lambert, in stato vegetativo cronico e con danni cerebrali irreversibili dal 2008.

I genitori di Vincent, Pierre, che ha 90 anni, e Viviane, che ne ha 73, hanno presentato tre ricorsi. In favore della fine delle cure palliative sono invece, già dal 2013, la moglie Rachel, il nipote Francois, e i cinque fratelli e sorelle.

Gli avvocati dei genitori hanno chiesto anche provvedimenti disciplinari nei confronti di Sanchez. «Sono dei mostri» è stato l’amaro commento della madre e del padre di Lambert, il cui caso sta dividendo l’opinione pubblica francese.