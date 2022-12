PHOTO



E' ancora paura in Francia, alla vigilia delle presidenziali di domani. Un uomo con coltello è stato fermato e immobilizzato dalla Gendarmerie alla stazione dei treni di Parigi. L'episodio è avvenuto in mezzo a centinaia di passeggeri, che si sono dati alla fuga. Il fermato, tuttavia non ha opposto resistenza ed è stato subito disarmato. Secondo quanto hanno comunicato fonti di polizia, l'uomo aveva un'arma perchè "temeva per la sua vita" e non voleva ferire nessuno. Il livello di guardia non si abbassa, però. In stazione sono arrivate le unità cinofile e gli artificieri, per assicurarsi che nell'area non siano stati posizionati ordigni. Le ventiquattro ore prima del voto, dunque, sono piene di nervosismo e paura nella capitale e in tutto il Paese, ancora sotto shock dopo l'attentato agli Champs Elysees, in cui ha perso la vita anche un agente. Per questo, domani, verranno monitorati con attezione tutti i seggi elettorali, considerati luoghi potenzialmente vulnerabili.